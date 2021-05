Adeco alerta que TICV continua com reembolsos por pagar desde a suspensão dos voos

A ADECO alerta que a TICV continua com reembolsos por pagar desde a suspensão dos voos, em Março do ano passado. A denúncia foi feita, hoje, em conferência de imprensa, por Eder Brito, jurista da Associação para a Defesa do Consumidor.

“Devido ao estado de emergência tivemos o encerramento das fronteiras, cancelamento dos voos e com isso muitas pessoas não conseguiram viajar, e quando se retomaram as viagens, as pessoas pediram os seus reembolsos e o que se observou é que esse dinheiro não foi conseguido. A viagem não foi realizada e a receita continua presente na caixa da empresa”, refere. Segundo o responsável, já foram realizadas negociações com a transportadora aérea mas, alegadamente, existirá resistência por parte da empresa. "A Adeco, numa proposta de negociação, começou a reaver parte do reembolso para os consumidores e passageiros que tiveram as suas viagens canceladas, a negociação correu lindamente durante um período, só que ultimamente, entre Março, Abril e Maio, a Adeco tem observado uma certa dificuldade da própria empresa em negociar”, destaca. A Associação para a Defesa do Consumidor afirma que a indefinição sobre a permanência ou não da companhia nas operações aéreas domésticas preocupa os utentes. A associação pede uma intervenção das autoridades com competência na matéria, nomeadamente a Agência da Aviação Civil (AAC), de modo a salvaguardar o cumprimento da lei e os direitos dos passageiros.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.