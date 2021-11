Novo Jardim Infantil entregue à localidade de Renque Purga

A zona de Renque Purga, localizada no Concelho de Santa Cruz, recebeu, esta quarta-feira,17, o Jardim Infantil “Bambi”, construído de raiz, e orçamentado em 2800 contos. O Jardim é fruto da parceria entre a Câmara Municipal de Santa Cruz e Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Família e Inclusão Social.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, declarou que a construção do jardim infantil da Renque Purga fez parte de um programa mais alargado de construção, requalificação e equipamentos dos jardins infantis.

O edil defende que deve ser dada toda a atenção ao pré-escolar, para formação e capacitação de futuros homens e dirigentes do país.

A cozinha do recém-inaugurado Jardim ainda não reúne as devidas condições. O autarca garante estão já a ser mobilizados recursos para garantir uma cozinha com conforto e melhor qualidade.

Por sua vez, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirma que este tipo de investimento, que está a ser feito em todo o país, tem como objectivo quebrar o ciclo da pobreza. Para tal, sabendo-se que é de criança que o caminho é definido, têm de ser criadas condições para o acesso à educação no pré-escolar, abrindo caminho às crianças para o ensino e futuras escolhas de vida.

Ulisses Correia e Silva reforça que a educação é um caminho para as oportunidades, ao mesmo tempo que liberta as mães para realizarem outro tipo de actividades, de procura de rendimentos. Nas escolas e jardins, destaca, as crianças estão seguras, a aprender e a socializar.

“O investimento nesta área é fundamental e juntamente com as Câmaras Municipais há a ambição de não deixar nenhuma criança fora do ensino pré-escolar, subsidiando e investindo nos jardins infantis, para que a pobreza e obstáculos da família não venha a ser desculpas para as crianças não frequentarem o jardim”, argumenta.

O Primeiro-ministro realçou que o poder público tem a obrigação de subsidiar e criar condições para as crianças ir ao jardim, levando em conta que se trata da incumbência tripartida entre Governo, Câmara Municipais e a família.

O agora inaugurado jardim infantil “Bambi” fica no complexo escolar de Renque Purga que alberga 200 alunos, sendo 177 pertencentes ao ensino básico e 37 ao pré-escolar.

A localidade, de acordo com o Censo 2010, tem aproximadamente mil pessoas, 180 famílias, e é uma das zonas do Concelho de Santa Cruz com maior prática da agricultura e pecuária.