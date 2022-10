​Clube Hípico do Mindelo acusa CMSV de vender parte da sua propriedade

A direcção do Clube Hípico do Mindelo (CHM) acusa a Câmara Municipal de São Vicente de vender parte dos seus 23 mil m2 de terrenos a um vizinho. A situação está a colocar em risco a perda de todo o clube, que pretende vender parte da propriedade para liquidar uma dívida antiga de cerca de 9 mil contos para com um antigo sócio, alertou hoje a presidente da empresa.

Em conferência de imprensa, Filomena Rodrigues explicou que a alegada venda foi descoberta na sequência de um processo de pedido de documentação que decorre na autarquia desde 2017, que revelou uma discrepância nos documentos de suporte. O Clube Hípico do Mindelo diz que o Certidão Predial obtido em 2021 confirma a área de 23 mil m2, mas que a Câmara Municipal lhes entregou uma planta de localização com apenas 10 mil m2. O pedido de correcção ainda não teve resposta. “Uma das razões que nos faz entender essa dificuldade da Câmara Municipal de São Vicente é que descobrimos que ao fim de anos de ocupação, por alegada venda pela CMSV, em 2005, de uma parte desses 13 mil m2 que nos faltam a um dos nossos vizinhos, eles conseguiram em Dezembro de 2021 a certidão predial e matricial desse terreno”, diz. “Eu tenho uma Certidão Predial de 2017 que confirma que o terreno é nosso. Voltamos a pedir outro Certidão Predial em 2021 que confirma a posse dos 23 mil m2. Por isso é que a câmara não resolve a situação. Porque ‘roubou-nos’ 13 mil m2 para vender à outra pessoa”, acusa. A direcção do CHM diz defraudada, injustiçada e sem as devidas respostas e soluções pelas instituições competentes, neste caso da Câmara Municipal de São Vicente e da própria justiça. Filomena Rodrigues afirma que a situação deixa o club vulnerável, perante uma dívida de mais de 9 mil contos para com um sócio fundador que só pode ser paga com a venda de parte da propriedade. “Para isso temos que ter a planta de localização, a certidão matricial, portanto temos que resolver o pendente com a Câmara Municipal. O problema é que nos sentimos impotentes perante uma situação em que neste momento pelo menos parte da solução que é vender, resolver a questão da dívida e tentar reconstruir o resto. Para além de a dívida aumentar, nós corremos o risco de o tribunal accionar o pagamento da dívida e perdemos o clube. Nós não queremos ficar sem o clube. Mas nós vamos ter que vender uma parte para não perder tudo”, diz. A Rádio Morabeza contactou o gabinete do presidente da Câmara Municipal de São Vicente para uma reacção, mas fomos informados que Augusto Neves pode fazer um pronunciamento quando se inteirar da situação.

