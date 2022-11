​Praia acolhe IX Encontro de Sistemas de Pagamento dos Bancos Centrais da CPLP

A cidade da Praia acolhe de 14 a 16 do corrente mês, o IX Encontro de Sistemas de Pagamento dos Bancos Centrais da CPLP para um debate sobre os desafios da inovação digital no sector dos pagamentos. É a segunda vez que Cabo Verde recebe este encontro.

Organizado pelo Banco de Cabo Verde (BCV), na qualidade de anfitrião, o evento vai ser antecedido de um workshop com o tema “Desafios da transformação digital no Sector de Pagamentos” a ter lugar na manhã de segunda-feira, 14, no auditório do BCV.

Segundo uma nota do BCV, a que a Inforpress teve acesso, os encontros de sistemas de pagamentos têm-se revelado, ao longo dos anos, espaços de debate e partilha de ideias e conhecimentos, bem como de troca de experiências sobre os diferentes estados de desenvolvimento dos pagamentos, nas suas variadas vertentes.

A regulamentação, as infra-estruturas, a superintendência e as próprias estratégias de desenvolvimento que cada País tem vindo a adoptar, para que as economias sejam servidas de sistemas resilientes, eficientes e seguros, mas também modernos e alinhados com as tendências mundiais, são algumas das vertentes que têm merecido a atenção dos bancos centrais da CPLP.

Do último encontro que aconteceu em Angola, em 2018, constatou-se uma evolução dos Sistemas de Pagamento cada vez mais sustentada pelas tecnologias digitais, com alguns países a apresentarem já projectos de iniciativas para acompanhamento das FinTech (finanças e tecnologia) e iniciativas para a actualização dos seus regimes jurídicos, no sentido de poderem passar a acolher novas realidades e novos players nos mercados de pagamento.

Conforme o BCV desde a última edição a esta parte, os serviços de pagamento sofreram várias transformações, impactados pelos desenvolvimentos tecnológicos, os quais também a pandemia da COVID-19 veio impulsionar, a partir de 2020, colocando desafios diversos à comunidade financeira, incluindo as autoridades de regulação, supervisão e superintendência, em vários domínios.

Por isso, neste IX Encontro propõe-se um olhar atento ao impacto que a inovação digital está a ter nos Sistemas de Pagamento dos países da CPLP, para uma partilha de ideias e experiências sobre as estratégias que cada País tem seguido no sentido de potenciar o desenvolvimento e a modernização do Sistema de Pagamentos ao serviço da economia.

“A inovação digital no mercado de pagamentos de retalho”, “Iniciativas facilitadoras de inovação de pagamentos e inclusão financeira”, “O futuro… a Moeda Digital de Banco Central” são alguns dos temas em debate.

Conforme a mesma nota, vão estar presentes representantes dos bancos centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.