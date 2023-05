Governo expropria terrenos para expandir pista do aeroporto internacional Aristides Pereira na Boa Vista

O Governo pretende expandir, dentro de dois anos, a pista do aeroporto internacional Aristides Pereira na Boa Vista e para tal decidiu expropriar com carácter de urgência dos terrenos necessários e indemnizar os proprietários dos mesmos. Trata-se de um investimento obrigatório do contrato de concessão e as obras deverão começar um ano após o aeroporto atingir os níveis de tráfego de 2019.

A informação foi hoje avançada pelo Director-Geral do Património da Contratação Pública, Francisco Morreira e pelo administrador da ASA, na qualidade de coordenador de equipa de acompanhamento da concessão, Moisés Monteiro, durante uma conferência de imprensa.

Segundo Francisco Morreira, a expansão da pista do aeroporto Aristides Pereira demanda a disponibilidade de terrenos adicionais aos do actual perímetro do aeroporto. Contudo, alguns desses terrenos pertencem ou estão na posse de particulares, pelo que estes devem ser adquiridos pelo Estado.

“Assim sendo, e considerando que a ocupação dos terrenos em causa é determinada pela percepção do interesse público pelo beneficio e bem estar das comunidades locais nacionais, a quantidade dos terrenos na posse ou a propriedade de particulares tornará difícil e moroso a aquisição desses terrenos por via da compra e venda no âmbito do decreto do direito privado, o que poderia comprometer a realização oportuna das obras. Decidiu o Governo pela expropriação com carácter de urgência dos terrenos necessários procedendo a declaração de utilidade pública dos terrenos em causa nos termos da resolução 39 de 26 de Maio de 2023”, disse.

São necessários cerca de 20 mil metros quadrados que afectam 35 proprietários que já estão indentificados.

Essa resolução, garantiu, salvaguarda o direito dos possuidores proprietários ao pagamento da justa indemnização e estabelece o processo da expropriação que segundo a mesma resolução será organização pela Direcção Geral do Património da Contratação Pública.

“Já estamos a mobilizar os recursos financeiros para isso, evitando que as pessoas fiquem prejudicadas em relação a este processo de expropriação. Para esse processo concreto posso dizer que dentro de 30 dias, seguramente, essas pessoas serão compensadas pela expropriação. Vamos gastar com essas indemnizações por volta de 200 mil contos e neste momento toda a verba está sendo mobilizada para que o Estado cumpra com o seu papel”, assegurou.

O Governo pretende ainda expandir os aeroportos Nelson Mandela e o aeroporto do Fogo.

Por seu turno o administrador da ASA, na qualidade de coordenador de equipa de acompanhamento da concessão, Moisés Monteiro, explicou que das obras de expansão nos aeroportos nacionais, apenas há necessidade de expropriação na Boa Vista e no Fogo.

“As outras obras, nos demais aeroportos, as zonas previstas serão feitas dentro daquilo que é o perímetro do Estado.. As obras previstas são da fase 1B do contrato da concessão e são obras a acontecerem cerca de 1 ano após a retoma do tráfego de 2019. Atingindo um tráfego de 2019 no aeroporto, um ano após devem começar essas obras”, explanou.

Monteiro explanou ainda que são investimentos obrigatórios do contrato de concessão, mas que há um conjunto de outros investimentos também obrigatórios que vão acontecer imediatamente.

O Governo assinou um, em Julho do ano passado, o contrato de concessão do serviço público aeroportuário ao grupo Vinci, envolvendo a gestão por 40 anos dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos, recebendo 80 milhões de euros, sendo que a primeira parcela, de 35 milhões de euros, na data de início da concessão e os restantes 45 milhões de euros no momento em que se registe a recuperação do tráfego registado em 2019 ou, no primeiro trimestre de 2025.

Trata-se de uma concessão que o Governo decidiu atribuir à Vinci Airports por ajuste direto, prevendo para a ANA – Aeroportos de Portugal 30% das participações na sociedade de direito cabo-verdiano criada para assumir este contrato.