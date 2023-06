Sistema de transporte aéreo doméstico e internacional é uma bagunça - PAICV

O PAICV diz que o sistema de transporte aéreo doméstico e internacional está deficiente e desorganizado. Esta posição foi manifestada, hoje, pelo deputado António Fernandes, em jeito de antevisão ao debate com o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos.

O parlamentar afirma que a situação actual acarreta altos custos para os passageiros e para a economia.

"Temos um sistema de transporte insuficiente, deficiente e com altos custos quer para a economia, para as famílias e para os operadores. A questão dos passageiros que são muitas vezes obrigados a fazerem longas rotas é o reflexo de um sistema de transporte que promove uma movimentação demorada, longa, de custos altíssimos para os passageiros. Mas também tem um condicionante profundo na questão de toda a economia. Portanto, aqui em Cabo Verde, no que diz respeito ao transporte aéreo doméstico, ou transporte aéreo internacional, no que diz respeito à questão dos TACV, temos uma bagunça total e com efeitos perniciosos para a economia cabo-verdiana", explica

António Fernandes diz que o seu partido quer saber junto do ministro do Turismo e Transportes o que o governo vai fazer para aumentar o fluxo de turismo para Cabo Verde.

“Os dados de entrada dos hóspedes mostram que o governo do MpD não conseguiu fazer com que o país atingisse o seu potencial de crescimento do fluxo do turismo herdado em 2016. O ritmo de crescimento de 2017 até 2019 foi abaixo daquilo que é o potencial do crescimento turístico que o país vinha enfrentando”, afirma.

O PAICV também vai interpelar o governo sobre a segurança do país, argumentando que houve um aumento dos processos criminais de 26 mil no ano 2016/17 para 29 mil no ano 21/22.