​Plataforma de mapeamento de zonas para a prática de aquacultura apresentado em São Vicente

Cabo Verde já dispõe de uma plataforma de mapeamento de zonas para a prática de aquacultura. A iniciativa, apresentada esta terça-feira em São Vicente, permite a identificação das zonas mais adequadas para o desenvolvimento de aquacultura onshore e offshore (na terra e no mar), em toda a extensão da zona económica exclusiva do país.

Segundo Vitó Ramos, do conselho directivo do Instituto do Mar, que falava à imprensa à margem do atelier de validação da plataforma, trata-se de uma ferramenta que irá permitir sistematizar as informações sobre a prática da aquacultura.

“Com a apresentação da plataforma, vamos poder redefinir o quadro legal, trabalhar a questão da formação de recursos humanos, onde também temos um grande gape. Vai permitir a seleção das melhores espécies, o melhor tipo de aquacultura, para que as coisas sejam planeadas de uma forma mais sustentável possível. Temos para já duas iniciativas privadas [a Fazenda de Camarão e a Nortuna] que arrancaram sem o tal suporte do quadro legal, mas estamos a fazer uma aquacultura boa, com uma espécie de camarão que não é nativa, e vamos fazer com o atum. É uma questão que agora não se põe”, afirma.

O Cabo Verde Aqua fornece informações sobre as áreas para o cultivo sustentável de proteínas aquáticas. Uma medida que, de acordo com Vitó Ramos, além de acautelar as questões ambientais, reduz o risco de conflitos em eventuais sobreposições de áreas.

“A nossa zona costeira é uma zona alvo de disputa de usos, estamos a falar de aquacultura, das ZDTIs, da questão do turismo, das zonas marinhas protegidas. O que se estamos a apresentar aqui é uma plataforma de zonas potenciais paro desenvolvimento de aquacultura que num determinado momento, se há um conflito entre o zoneamento para aquacultura com as ZDTI ou com as áreas marinhas protegidas, por exemplo, vai ajudar na tomada de decisão política ou vai ajudar os reguladores”, assegura.

Vitó Ramos fala numa ferramenta inovadora que ajudará Cabo Verde a definir que tipo aquacultura quer, além de fazer uma melhor regulação sobre as espécies a serem utilizadas e orientar o investimento privado.