INPS detecta “uso indevido” do cartão Visa da empresa e directora financeira sob investigação

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) anunciou em comunicado a detecção de um suposto “uso indevido” do cartão Visa corporativo da instituição, levando à abertura de uma investigação à diretora financeira.

No comunicado a que a Inforpress teve hoje acesso lê-se que após uma “análise minuciosa” do sistema de controlo de gastos, o INPS identificou “irregularidades” relacionadas ao uso do cartão Visa corporativo durante o mês de Maio deste ano.

“Movimentos não reconhecidos e não previstos, em valores acumulados na ordem de 300 mil escudos aproximadamente, tendo sido o valor restituído na íntegra na mesma altura”, indica a nota, que refere ainda que o uso do referido cartão é destinado exclusivamente a pagamentos internacionais autorizados e que, no entanto, aparentemente, “transações irregulares” foram realizadas, o que levantou suspeitas e motivou a ação do INPS.

Na sequência e sob a orientação da Comissão Executiva do INPS, aponta o documento, foram feitas diligências junto ao banco e internas.

Na mesma linha, referiu a fonte, foi emitido um despacho para a criação de uma comissão tendo em vista a averiguação dos factos e que os resultados determinaram a existência de factos suscetíveis de constituírem infração disciplinar.

“Neste sentido, mostrando-se necessário averiguar da responsabilidade disciplinar, procedeu-se à abertura de um processo disciplinar, tendo sido delegada a sua instrução a um escritório de advogados externo ao INPS, estando os trabalhos a decorrer os trâmites legais”, lê-se.

O comunicado postula ainda que a Comissão Executiva considera que os mecanismos internos de controlo “funcionaram na plenitude” e que foram cumpridos todos os procedimentos, tendo em vista apurar as responsabilidades da ocorrência.

“A instituição se orienta com base nos princípios da responsabilidade pública e transparência e é nesse sentido que tranquiliza os seus contribuintes, beneficiários, e a sociedade em geral”, concluiu.