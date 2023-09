Prisão preventiva para suspeito de homicídio em Paiol

O Tribunal da Comarca decretou prisão preventiva a um homem de 39 anos de idade, suspeito de homicídio em Paiol, cidade da Praia.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional divulgado esta segunda-feira, o Comando Regional Santiago Sul e Maio deteve no passado dia 29 de Agosto, em flagrante delito, um individuo de sexo masculino, de 39 anos de idade, por crime de homicídio, com recurso à arma branca (faca) na zona de Paiol, Cidade da Praia.

A mesma fonte refere que durante um patrulhamento na referida zona, os efectivos da Unidade de Piquete, avistaram dois indivíduos engalfinhados, à escassos metros da ponte que liga Paiol-Lavadouro. Ao fazer a abordagem, a equipa deparou-se com a vítima no chão, ensanguentada e o alegado agressor, também ensanguentado com uma arma branca em punho.

De imediato foi accionado ajuda médica, onde uma equipa de bombeiros rapidamente compareceu ao local, socorrendo a vítima, encaminhado a mesma para o Hospital Universitário Agostinho Neto.

Entretanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer.