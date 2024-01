Centro Social das Aldeias Infantis SOS em São Vicente recebe iniciativa Warm Childrens Hearts

​O centro Social das aldeias infantis SOS em São Vicente acolhe durante o dia de hoje o Warm Childrens Hearts. A iniciativa deve beneficiar cerca de 100 crianças e 25 famílias com consultas de especialidade gratuitas em áreas como medicina tradicional chinesa e acupuntura, neurocirurgia, obstetrícia e ginecologia, medicina interna e cirurgia.

Na abertura oficial do evento, o embaixador da República Popular da China em Cabo Verde, Xu Jie, destacou o sucesso de acções semelhantes já realizadas em Santiago.

“E a fim de dar continuidade à acção para mostrar a amizade entre os povos da China e de Cabo Verde, na véspera do ano chinês, a Embaixada coopera com a Missão Médica Chinesa e a Associação da Amizade Institucional Chinesa para passar mais uma vez o nosso afecto e carinho pelas crianças da ilha de São Vicente”.

O embaixador da China em Cabo Verde destacou o reforço da cooperação entre os dois países, com impacto nos sectores de saúde, da formação de recursos humanos

Para além de consultas médicas gratuitas, o centro Social das aldeias infantis SOS em São Vicente recebeu uma doação composta por materiais de primeira necessidade, desportivos, escolares e de higiene.

Dionisio Pereira, director nacional das Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde, sublinhou a importância das ajudas para o trabalho realizado pelo centro.

“As ajudas, como esta da China, são sempre bem-vindas. Mas, tendo em consideração a situação crítica por que passam muitas famílias e crianças em Mindelo, nomeadamente ao nível da responsabilização parental, da saúde mental, da nutrição e da habitação, é imperativo e urgente que trabalhemos mais e melhor para que possam ser encontradas melhores alternativas e melhores mecanismos de trabalho colaborativo entre as instituições presentes em São Vicente”, referiu.

Warm Childrens Hearts é uma iniciativa da primeira dama da República Popular da China, realizada em parceria com a Organização das primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento, e consiste na realização de consultas gratuitas a crianças vulneráveis e respectivas famílias.

A abertura do evento em São Vicente contou com as presenças das primeiras damas de Cabo Verde e da República Popular da China.