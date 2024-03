ADECO lança campanha para reduzir preço de água nos chafarizes e sentinas

​Promover o acesso a água de qualidade a preços aceitáveis para todos. Objectivo da campanha nacional lançada hoje, em São Vicente pela ADECO, para redução do preço da água nos chafarizes e sentinas municipais. A iniciativa, com duração prevista de seis meses, também engloba uma vertente de informação e consciencialização dos cidadãos sobre os seus direitos no acesso à água.

Informação avançada em conferência de imprensa, por António Pedro Silva, promotor do projecto, em parceria com a ADECO. “Porque a população está a pagar um custo directo cerca de quatro vezes o custo, por exemplo, que a Câmara adquire água na Electra. É três vezes mais cara por metro cúbico quando comprada no boião do que o que eu pago na minha casa [através da água canalizada]. É uma desigualdade enorme, é uma justiça inaceitável”, explica. António Pedro Silva recorda que, em 2014, a ADECO lançou uma campanha semelhante. A ideia é que as pessoas que compram água nos chafarizes, sentinas e fontanários paguem um preço inferior à tarifa mais baixa cobrada a quem tem água canalizada. “Ao comprar um baião de água de 5 litros, por 5 escudos, está-se a pagar 1.000 escudos por tonelada. E boa parte da população pensa que está a pagar por um preço barato, porque é uma pequena quantidade. Se comprar 25 litros de água por 20 escudos, está a pagar 800 escudos por metro público. É nesse sentido que vamos desenvolver essa campanha, mais uma vez. Vamos fazer acções nas diversas ilhas do país (…) de informação da população para pressão e mudança, além do contacto com as autoridades”, afirma. O lançamento da campanha da ADECO marca a celebração do Dia Mundial da Água, que este ano decorre sob o lema “Água para a paz”. De acordo com as Nações Unidas, novas realidades económicas e sociais, incluindo alterações climáticas e geopolíticas, têm implicações hídricas. A gestão sustentável da água é fundamental para a estabilidade regional, a prevenção de conflitos e o desenvolvimento sustentável.

