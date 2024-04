Programa Alimentar Mundial ajudou mais 7% de alunos cabo-verdianos em 2023

Em 2023, o Programa Alimentar Mundial (PAM) auxiliou na distribuição de refeições para 90.700 alunos de 788 escolas em Cabo Verde, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Isso foi possível graças à Operação de Emergência Limitada (LEO), que coordenou a compra e envio internacional de cerca de 720 toneladas de alimentos para o programa nacional de alimentação escolar no ano lectivo de 2023-2024.

Segundo a Lusa, a operação arrancou em 2022, devido aos choques na economia e na logística provocados por cinco anos de seca, pela covid-19 e pela guerra na Ucrânia, com consequentes dificuldades de aquisição (Cabo Verde importa quase todos os alimentos) e agravamento de preços.

A ajuda do PAM ao arquipélago prolongou-se até Novembro de 2023, com a justificação de que “o programa de alimentação escolar de Cabo Verde representa uma rede de segurança crucial, apoiando famílias vulneráveis em risco de insegurança alimentar”.

O programa “beneficia 20% da população do país ao receber pelo menos uma refeição quente por dia durante o ano lectivo”.

As limitações do país na produção de alimentos e a forte dependência de importações, com preços a níveis muito mais elevados, fazem com que “a insegurança alimentar e a subnutrição continuam a ser alguns dos principais desafios do país”, nota o relatório analisado pela Lusa.

A desnutrição crónica afecta 10,2% das crianças até aos cinco anos, acrescenta o PAM.

Por outro lado, apesar de algumas melhorias desde 2005, a anemia manteve-se como “um grave problema de saúde pública”, afectando 43% das crianças com menos de cinco anos.

No mesmo relatório indica-se que as desigualdades de género no acesso à alimentação ainda são uma realidade em Cabo Verde, com a insegurança alimentar a afectar as famílias lideradas por mulheres (39%), mais do que as que são chefiadas por homens (29%).

As mulheres relatam mais dificuldades em acesso a alimentos do que os homens (25% contra 18%).