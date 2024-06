Cabo Verde tem neste momento cerca de 700 casos da dengue confirmados - INSP

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, informou hoje, na cidade da Praia, que o País tem actualmente cerca de 700 casos de dengue confirmados e aproximadamente 1.500 casos suspeitos.

“O total de casos suspeitos é cerca de 1.500, e os casos confirmados são cerca de 700. A epidemia tem diminuído, mas houve um ligeiro aumento na semana passada”, indicou a presidente do INSP no lançamento da campanha “Unidu Kontra Moskitu, pa Saúdi di tudu algen” (Unidos contra o mosquito para a saúde da população, em Português).

Segundo Maria Luz Lima, São Filipe, Mosteiros e Praia são os municípios mais afectados, sendo a ilha do Fogo a mais afectada em comparação com Santiago. Com a aproximação da época das chuvas, é crucial reforçar as acções para acabar com a epidemia antes desse período, considerou.

A presidente do INSP realçou que Cabo Verde está a vivenciar uma epidemia de dengue que ainda não terminou.

Daí a importância de chamar a atenção da população para eliminar alguns hábitos, como o armazenamento de água em recipientes destampados, para evitar a proliferação dos mosquitos.

Conforme comunicou, a acção deve ser conjunta, pois o mosquito consegue se deslocar entre casas. “A dengue, que pode ser fatal, teve óbitos em 2009, mas é uma doença previsível. A prevenção deve ser o foco principal e contamos com a ajuda de todos”, solicitou.

“Estamos a reforçar todos os meios de informação e sensibilização, mas também actuar muito próximo da comunidade e esperar um retorno da população, das famílias, para que façam a sua parte. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, vive dentro das casas, nos vasos. Todas as larvas se desenvolvem praticamente dentro das casas ou ao redor”, explicou, alertando toda a população a fazer sua parte.

Por sua vez, a ministra da saúde, Filomena Gonçalves, que presidiu ao lançamento da campanha, sustentou a necessidade de toda a população se unir nesta missão vital de proteger a saúde de todos os cabo-verdianos.

“Como testemunho da nossa resiliência e da nossa vontade de vencer, avancemos juntos com coragem e firmeza nesta jornada de protecção e cuidado. Unidos, somos invencíveis”, ressaltou a governantes.