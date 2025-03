Dia Mundial da Tuberculose: Infecciologista aponta desistência dos pacientes do tratamento como desafio a vencer

A infecciologista Miriam Canuto afirmou hoje que o principal desafio na luta contra a tuberculose em Cabo Verde é o diagnóstico precoce e a desistência do tratamento da doença, avançando que muitos doentes iniciam e não terminam.

Miriam Canuto fez estas afirmações em entrevista à Inforpress, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Tuberculose, que se assinala nesta segunda-feira, 24, sob o lema "Sim! Podemos Acabar com a Tuberculose: Compromisso, Investimento, Resultados".

A especialista avançou que os doentes que desistem do tratamento recomendado até seis meses e que não fazem o uso adequado dos medicamentos são, na sua maioria, usuários do álcool e outras drogas.

Para enfrentar essa doença, alertou para a importância de se fazer o diagnóstico cedo para evitar complicações e mortes.

Neste particular, aconselhou as pessoas que apresentam tosse por mais de duas semanas, ou seja, 14 dias sobretudo populações consideradas de alto risco, como pessoas vivendo com VIH, população privada de liberdade, em situação de rua, alcoólatras e o público em geral para procurar uma estrutura de saúde.

A infecciologista deixou ainda uma mensagem àqueles que foram diagnosticados com esta infecção para que continuem a realizar de forma adequada o tratamento, considerando que é um compromisso com a própria pessoa e para a população em geral.

"Só assim conseguiremos ter melhor resultado futuramente, tanto para a saúde da pessoa em tratamento como para a população em geral”, acrescentou.

Por sua vez, a coordenadora do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose, Marta Freire, assegurou que em Cabo Verde o número de casos e óbitos tende a diminuir, e que isto constitui um "grande ganho" para o país.

"Desde 2015, Cabo Verde assistiu a uma diminuição constante da incidência de tuberculose, passando de 45/100.000 habitantes em 2015 para 35/100.000 habitantes em 2020, com uma diminuição de cerca de 23%", sublinhou.

Em 2024 disse que foram registados 150 casos, com maior incidência na ilha de São Vicente e Santiago, particularmente, na cidade da Praia.

Ressaltou que para travar esta infecção ao longo do ano no país são feitas acções de sensibilização em todas as estruturas de saúde, com todas as condições criadas.

Desde técnicos capacitados, protocolo actualizado, a nível de directrizes de atendimento e ainda com padronização de ferramentas laboratoriais e equipamentos modernos, bem como, o controleode qualidade laboratorial para o diagnóstico, acrescentou.

A Tuberculose é uma doença infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis.

Transmite-se de um indivíduo doente para outras pessoas principalmente por intermédio de gotículas com Bacilos de Koch (BK) procedentes das vias aéreas, que se formam quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala, que ficam suspensos no ar durante várias horas, sobretudo em ambientes fechados.

Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas continuam a adoecer por causa da TB e foram registados 1,3 milhões de óbitos, de acordo com o relatório anual da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2023.

O Dia Internacional da Tuberculose foi criado em 1982 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrida em 24 de Março de 1882, pelo médico, Robert Koch.