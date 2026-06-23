Óbito/São Vicente: Morre em Portugal jornalista José Leite da Rádio de Cabo Verde

O conhecido jornalista da Rádio de Cabo Verde (RCV) José Leite, 62 anos, morreu hoje em Portugal, onde se encontrava em tratamento médico

José Manuel Lima Leite, nasceu em São Vicente a 12 de Dezembro de 1963, foi jornalista na RCV, estação na qual desempenhou vários cargos e apresentou programas como “Noite Ilustrada”, “Serra da Estrela” e “Top às 10 Mais”, entre outros, além de ter exercido funções na direcção.

Segundo o jornalista Orlando Lima, Cabo Verde e a comunicação social perderam um “profissional competente, cuja entrega, rigor, ética e profissionalismo” eram algumas das suas principais características.

“Ele foi um dos melhores jornalistas de Cabo Verde, um profissional com uma entrega enorme e muito rigoroso. Queria sempre o melhor para o jornalismo em Cabo Verde”, disse a mesma fonte, que espera que a jovem geração saiba valorizar todo o trabalho que José Leite realizou em prol do jornalismo.

Além de jornalista, José Leite foi professor universitário e mentor de vários profissionais que actualmente ocupam órgãos de comunicação social no país.

“Ele foi meu professor, meu mentor na entrada para a antiga Rádio Nacional de Cabo Verde (RNCV). Viveu o jornalismo e ajudou na criação de uma nova geração de jornalistas que temos em Cabo Verde”, informou.

Para o vice-reitor da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), João Almeida, que também é jornalista, José Leite foi um “homem íntegro, com alto espírito altruísta, rigoroso e frontal, com forte compreensão do outro”.

Destacou que ele ensinou a todos a fazer um jornalismo com ética, equilíbrio e foi um dos defensores acérrimos da democracia cabo-verdiana.

“Ele começou desde muito novo na rádio, nos anos 80, depois saiu para se formar na Universidade do Porto (Portugal) e regressou à rádio onde fez toda a sua carreira e formou outros jovens consigo”, declarou.

João Almeida lembrou que José Leite foi quem criou o primeiro grande programa de auditório e debate na rádio do período democrático em Cabo Verde, denominado “Noite Ilustrada”, que era transmitido à noite.

“As pessoas paravam para ouvir a ‘Noite Ilustrada’, porque era um debate que promovia encontros de diferentes perspectivas, o que chamamos de polifonia, mas também pontos convergentes que nos permitem viver em sociedade. Esse era o Zé Leite”, afirmou, acrescentando que o programa simbolizava aquilo que o jornalista representava.

Segundo João Almeida, entre as grandes lembranças que guarda de José Leite está o facto de este ser um professor que ensinava ética profissional, na sua dimensão humana e também deontológica, enquanto conjunto de normas de conduta de uma profissão.

Conhecido entre os colegas da profissão como Zé Leite ou simplesmente Zé, ele era visto como um profissional que pautava pela defesa da ética e da independência do jornalismo cabo-verdiano.

Tanto assim é que por causa do seu programa ‘Noite Ilustrada’ foi alvos de processos instaurados na Radiotelevisão Cabo-Verdiana (RCT).

Esse processo culminou no cancelamento do programa e o caso foi levado ao Supremo Tribunal de Justiça, órgão que 12 anos mais tarde lhe viria a dar razão.

José Leite foi também a voz que apresentou o Festival da Baía das Gatas por mais de 19 edições.

O delegado da RTC em São Vicente, Gabriel Delgado, destacou que José Leite “deu um grande contributo para a comunicação social em Cabo Verde” e que “a sua partida deixa toda a classe consternada”.

A família ainda não informou sobre a realização das cerimónias fúnebres.