Morreu ministro Júlio Herbert

Júlio Herbert desempenhava actualmente as funções de ministro adjunto do primeiro-ministro e da Integração Regional.

Faleceu o ministro da Integração Regional, Júlio Herbert.

O ministro terá sido vítima de um enfarte quando se encontrava no seu gabinete.

"Com o Curso Superior de Diplomacia efectuado no Brasil, e formado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa (Portugal), Júlio Herbert foi Conselheiro do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e Conselheiro Político e Diplomático do actual Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva. No seu longo currículo contam ainda passagem pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa onde foi Assessor Político- Diplomático, foi Cônsul-Geral Adjunto, no Consulado Geral de Cabo Verde em Boston (EUA) e trabalhou como Assessor Político do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades - Director-Geral do Centro de Estudos e Estratégias, entre vários outros cargos", lê-se na nota enviada pelo governo à comunicação social.

"Nesta na hora de dor, o Governo de Cabo Verde endereça à família enlutada as mais profundas condolências", conclui a mesma nota.