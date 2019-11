Presidente quer cooperação na região Ocidental Africana para protecção dos oceanos

​Jorge Carlos Fonseca alerta para a “necessidade e importância” de uma cooperação entre Cabo Verde e os países do oeste africano, num esforço conjunto de protecção do oceano. Consideração feita esta segunda feira, na abertura da 2ª edição do Cabo Verde Ocean Week, que se realiza por estes dias em São Vicente.

“Os esforços nacionais de preservação e protecção do ecossistema marinho podem, por mais bem concebidos que sejam, não resultar numa efectiva protecção e preservação dos oceanos se não houver uma sincera e profícua cooperação e se, por exemplo, os sete países da região Ocidental Africana, com os quais Cabo Verde tem fronteiras marítimas, não considerarem que as acções praticadas nas respectivas zonas económicas exclusivas podem ter consequências para além das suas fronteiras”, alerta. “O ideal seria que houvesse uma governança global do mar para a Região Oeste Africana tendo como referência a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar e desdobramentos nas políticas nacionais, entendidas como integrantes da política global para a nossa região”, indica. Nesta perspectiva, Jorge Carlos Fonseca defende um plano nacional de promoção e desenvolvimento da economia azul abrangente. “Um plano que eleja a construção e ou a requalificação das infraestruturas portuárias, mas, também, a construção de uma marinha mercante e uma frota pesqueira nacional, como a sua principal vertente. A construção e ou a requalificação das infraestruturas portuárias assume, em Cabo Verde, um carácter de urgência devido à necessidade imperiosa de nos integrarmos no mercado internacional, sobretudo, neste momento, em que assumimos o turismo como locomotiva da economia nacional", assegura Para Jorge Carlos Fonseca, a viabilização da economia marítima depende de uma gestão e coordenação integradas que valorize a interdependência dos diversos sectores, bem como a protecção e a preservação do ecossistema marinho. “Mas esta é, sobretudo, a condição necessária para que se materialize o objectivo de reduzir as ameaças das alterações climáticas dos desastres naturais, da degradação ambiental, da pesca ilegal e da perda da diversidade que contribuem para a aceleração do processo de acidificação dos oceanos comprometendo a sobrevivência das comunidades humanas”. No seu discurso, Jorge Carlos Fonseca destacou a importância dos investimentos na formação de quadros técnicos, nos vários domínios.

