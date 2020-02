​Governo quer Cultura e Comunicação Social a contribuírem para o PIB

O Governo reafirma o compromisso em fazer da Cultura, das Indústrias Criativas e da Comunicação Social um sector que contribui para o desenvolvimento do país. O executivo quer que as referidas áreas tenham presença no Produto Interno Bruto, na criação de empregos dignos e de mais rendimentos para as famílias.

Posição reafirmada hoje no Parlamento pelo ministro Abraão Vicente, no arranque do debate na Assembleia Nacional. Referindo-se particularmente à cultura, o governante diz que o sector está de boa saúde.

“Que a cultura em Cabo Verde está de boa saúde hoje, é um consenso nacional. Pela Morna consagrada Património Imaterial da Humanidade, pelo extenso leque de patrimónios construídos e reabilitados, pela recuperação de monumentos centenários como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, pela valorização do folclore nacional, pela tabanca e festa de São João classificadas como Património Imaterial nacionais, pela língua materna que ocupa hoje uma condição de maior dignidade pelo seu reconhecimento formal como Património Imaterial Nacional”, aponta.

No seu discurso, Abraão Vicente destacou a valorização das festas populares, assim como o sector do artesanato que “conhece hoje a sua total formalização e profissionalização com a aprovação do processo de certificação do artesanato nacional e com a publicação do manual do artesão”. A abertura, este ano, do maior centro cultural construído de raiz pós independência e do novo Centro de Arte, Artesanato e Design, todos no Mindelo, são outras obras destacadas.

Relativamente à Comunicação Social, o ministro fala num mandato da “promoção descomplexada da total liberdade de imprensa, de pensamento e de diversidade de opiniões” e aponta as reformas empreendidas.

“As actividades da Direcção-Geral da Comunicação Social estão focadas na revisão do pacote legislativo que constitui o grande desafio conceptual e programático, pois se estabeleceu como meta a revisão de todos os instrumentos jurídicos do sector no período deste mandato. Assim o Governo, através do Ministério da Cultura, guiados por um trabalho extraordinário liderado pela Direcção-Geral da Comunicação Social, já aprovou os novos estatutos da RTC que o irá permitir, pela primeira vez na história de Cabo Verde a nomeação do conselho independente totalmente fora do âmbito do partido e do Governo a exercer. Cabo Verde tem uma nova lei que regula os incentivos do Estado a Comunicação Social privada. Em quatro anos de mandato já distribuímos cerca de 60 mil contos”, enfatiza.

O partido no poder diz que as acções realizadas têm por objectivo defender os interesses dos cabo-verdianos. Alcides de Pina aponta, por exemplo, a consagração da Morna a Património Imaterial da Humanidade.

“Este Governo não vive de ilusões, de mitos, de propagandas ou de falácias. Connosco apenas há realidade, foco, trabalho e factos. É por isso que a Morna se tornou Património Imaterial da Humanidade durante a governação actual. É também por isso que o campo de Concentração do Tarrafal será a breve trecho igualmente Património Mundial. A completar, a tabanca e a Língua Cabo-verdiana foram elevados à Património Cultural Nacional”, diz.

Partidos divergem quanto às medidas do Governo

O PAICV recorda que as políticas da cultura não começaram hoje, nem vão terminar com o mandato do actual Governo. O líder parlamentar do partido, Rui Semedo, voltou a acusar Abraão Vicente de colocar em causa o que encontrou para fazer tudo de novo.

“Encontrou lançadas as sementes para a construção de uma rede de museus. Parece que as destruiu e não colocou nenhuma alternativa encima da mesa. Encontrou a Orquestra nacional já em fase de montagem, cancelou o projecto e o que é que colocou encima da mesa como alternativa? Encontrou em montagem o Ballet Nacional que também não escapou a sua sanha destruidora, encontrou o AME, uma grande janela de promoção da nossa cultura e do próprio país no mundo, e todos nós ouvimos de si [Abraão Vicente] que era um projecto que deveria ser descontinuado tendo em conta os custos da sua continuidade”, enumera.

A UCID, através da deputada Dora Pires, pede a preservação de todo o património nacional.

“Deixamos um apelo à conservação de todos os monumentos históricos, nosso património material em todas as ilhas que merece cuidado, pois são fontes importantes da nossa história, bem como a valorização da nossa língua materna”, realça.

O debate com o ministro da cultura marca hoje a primeira sessão parlamentar de Fevereiro.