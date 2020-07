​ PM quer levar programa "Outros Bairros" para as ilhas

O Primeiro-Ministro destaca a importância do projecto-piloto “Outros Bairros”, que está a ser executado em São Vicente, e afirma que é um exemplo que deve ser levado para as outras ilhas.

Posição expressa hoje, no Mindelo. Ulisses Correia e Silva falava à imprensa depois de visitas às obras em curso, na ilha do Monte Cara.

“Há já outras experiências de requalificação urbana no país, mas este modelo, pela inclusão e pela resposta que dá, porque vai tirar muita gente da pobreza física, da pobreza material. A pobreza não é só monetária, é estar em ambientes com baixo nível de saneamento, com falta de arruamentos, com problemas de melhoramento das habitações, tudo isto melhorado, melhora também a qualidade e bem-estar de vida das pessoas”, assegura.

O projecto “Outros Bairros”, que tem a duração de dois anos, é implementado em São Vicente através do PRRA e envolve obras de várias dimensões. Obras estruturantes como muros de contenção, obras hidráulicas e de drenagem, bem como de pequenas dimensões, como arruamentos, criação de espaços verdes e reabilitação das casas das famílias.

Segundo o chefe do executivo, a concepção do projecto faz diferença nas comunidades durante todo o processo de execução.

“É um bom projecto, com uma boa concepção, pela forma como enquadra e envolve a comunidade, fazendo com que não só sejam beneficiários de toda a infraestrutura, de toda a envolvente melhorada, mas também participem activamente na parte da produção, gerando condições para que as pessoas se apropriem do bairro melhorado e tenham acesso ao emprego e ao rendimento durante a fase de execução”, explica.

“Outro bairro” foi lançado em Maio de 2019 e representa um investimento de cerca de 100 mil contos. No âmbito do projecto, em dois anos, serão reabilitados os bairros de Canelona, Cova, Covada de Bruxa, Alto d’Bomba e Fernando Pó.