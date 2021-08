PR estupefacto e incomodado com acusação do presidente da CMP

O Presidente da República afirmou hoje ter sido com um misto de estupefacção, incómodo e tristeza que tomou conhecimento das acusações do presidente da Câmara Municipal da Praia, de ter fazer parte de uma concertação para atacar a autarquia, após um encontro deste com os profissionais do sector de Saneamento básico da ilha de Santiago.

“Foi com um misto de estupefacção, incómodo e tristeza que tomámos conhecimento das declarações do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, no passado dia 8 de Agosto, segundo as quais o “Presidente da República é parte de “concertação” para atacar a Câmara da Praia”, lê-se no comunicado enviado pela Presidência da República.

O comunicado diz que a surpresa não resulta do facto de as relações entre o Presidente da República e o edil serem cordiais, como o atestam a circunstância deste ter felicitado pessoalmente, no dia imediatamente posterior, Francisco Carvalho aquando da sua eleição e de tê-lo recebido, a seu pedido, para uma visita de cortesia.

Ela, prossegue, justifica-se pelo “pretexto utilizado”, para essa tomada de posição, um encontro com profissionais de saneamento da ilha de Santiago.

“Promovido por um Presidente que, normalmente, se reúne, com camponeses, jovens, políticos, sindicalistas, empresários, homens de cultura, religiosos, pescadores, lavadores de carro, universitários, imigrantes, entre outros”, refere.

Quanto à afirmação do edil da Praia de que Jorge Carlos Fonseca não pretendeu ouvir os profissionais de saneamento, mas sim de fazer “concertação” contra a Câmara Municipal da Praia, a Presidência garante que a reunião foi “muito participada por todos” e em que nem se falou da autarquia da capital, “até por não ter marcado presença”.

O PR reiterou que as portas do Palácio Presidencial e todos os outros canais de comunicação manter-se-ão permanentemente abertos para o presidente da Câmara Municipal da Praia, escolhido legitimamente pela maioria dos eleitores do município.

“Para o bem dos cidadãos que vivem na nossa capital a disponibilidade de cooperação continuará a ser absoluta, como, tem sido o timbre do Presidente da República ao longo destes quase dez anos de exercício da função e que se manterá até o último dia de seu legítimo mandato, com sentido de responsabilidade e independência, conforme, aliás, tem sido reconhecido, ao longo destes anos, por uma muito expressiva avaliação dos cabo-verdianos, de todos os municípios e de todas a tendências políticas”, finaliza.

No passado domingo, Francisco Carvalho, em declarações à Inforpress delatou que os responsáveis políticos a nível da concelhia do MpD, estão concertados para atacarem a Câmara Municipal da Praia, por não aceitarem o resultado das últimas eleições autárquicas.

No entender do edil, o encontro com os profissionais do sector de Saneamento básico da ilha de Santiago para se inteirar dos seus problemas, “o Presidente da República entrou nessa concertação”.