​Governo coloca contas pública à frente das famílias - UCID

A UCID acusou hoje o governo de estar interessado na regularização das finanças públicas ao invés de aliviar a pressão económica sobre as famílias cabo-verdianas. O partido considera existir “falta de vontade” do executivo em adoptar “medidas concretas” para redução dos preços, sobretudo da cesta básica.

“Os cabo-verdianos não podem ter dúvidas de que o governo está a ganhar com a subida dos preços. O governo, neste momento, quer manter o melhoramento das finanças públicas lá em cima e a população aqui em baixo. Devia ser o contrário, o governo deveria encontrar um ponto de equilíbrio, para não estarmos cá sempre a repetir as mesmas situações”, afirma o líder dos democratas-cristãos.

Em conferência de imprensa realizada hoje, na sede do partido, o presidente da UCID reafirmou que as medidas anunciadas pelo executivo têm tido “um tímido impacto” na situação das famílias, num país onde “os salários de miséria” não conseguem acompanhar o aumento dos preços.

João Santos Luís propõe algumas medidas que poderão ajudar a evitar a degradação do tecido social cabo-verdiano.

“A continuação da subsidiação do trigo, nos moldes anteriores, por forma a manter o preço da farinha de trigo em 2.890$00, mantendo o preço do pão e criando as condições para que centenas de famílias monoparentais, um pouco por todo o país, continuem a ganhar o pão para seus filhos através da venda de balaios, a retirada, este ano, da taxa de importação de 5% aplicada a cerca de 2000 produtos, introduzida a partir de 2021, contenção dos gastos de funcionamento da máquina do Estado, bem como a melhoria de actualização do salário dos trabalhadores cabo-verdianos”, indica.

A questão da inflação e o seu impacto na vida dos cabo-verdianos esteve em debate no parlamento, na semana passada, por proposta da UCID.

João Santos Luís diz que o debate na casa parlamentar “não passou de retórica e tímidos esclarecimentos pelo primeiro-ministro e de um exercício de negação por parte da bancada que sustenta o governo”.