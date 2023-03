UCID pede respostas “adequadas” para vulnerabilidades no sector da saúde

​A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) diz que continuam a persistir vulnerabilidades no sector da saúde que precisam de respostas urgentes e adequadas. Posição expressa hoje pela deputada Zilda Oliveira, numa antevisão da sessão parlamentar, a primeira de março, que começa esta quarta-feira.

Recursos humanos insuficientes, contratos de trabalho precários, falta de equipamentos de diagnóstico e ineficiência nas evacuações são alguns dos problemas apontados pelos democratas-cristãos.

“Embora tenham sido registados avanços significativos no sector, tanto nos hospitais públicos, como nas clínicas e hospitais privados, os cuidados de saúde a nível nacional infelizmente ainda não são o desejado pela população de Cabo Verde. A UCID entende que devem ser criadas as condições humanas que até hoje não existem nos hospitais e centros de saúde públicos espalhados por todo o país”, aponta.

A longa espera para a realização de exames de diagnóstico é outro problema.

“Não se admite que cidadãos esperem mais de seis meses para realização de exames de diagnóstico e consultas de especialidades. Mostra-se claramente que as estruturas de saúde carecem de mais e melhor atenção em termos de recursos humanos e equipamentos de diagnóstico adequados”, assegura.

Zilda Oliveira chama a atenção para a necessidade de criação de condições para que as pessoas economicamente vulneráveis tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade.

“Neste momento, no país existem mais de 150 mil pessoas pobres que não possuem recursos e precisam de cuidados de saúde de qualidade igual aos que possuem mais recursos (…). Estamos a falar na possibilidade de se manter uma presença contínua de pelo menos um terço dos recursos humanos, nomeadamente Médicos e Enfermeiros em regime de exclusividade, para terem tempo, disponibilidade e entrega suficientes para aplicarem os conhecimentos adquiridos e cuidar da saúde dos que mais precisam e que não conseguem aceder a clínicas privadas para o efeito”, refere.

O debate com a ministra da Saúde é um ponto na agenda da sessão parlamentar que começa amanhã. Na ordem dos trabalhos parlamentares também está prevista uma interpelação da UCID ao Governo sobre “a política do Governo para a economia marítima - o mar como âncora do desenvolvimento”.