Cocriar um futuro mais risonho para África: uma nova era de parceria na TICAD9

Há vinte e cinco anos, em 2000, visitei pela primeira vez o Senegal, marcando os meus primeiros passos em África. Fiquei impressionado com o dinamismo dos jovens estudantes e com o vasto potencial do continente, que me convenceram de que África tem um futuro risonho pela frente. Agora, essa convicção está a tornar-se realidade.

De facto, o ano de 2025 é essencialmente o ano de África, realçado pela sinergia dinâmica entre dois grandes fóruns internacionais com foco em África: o Japão, que acolherá a 9ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (TICAD 9), em Yokohama, de 20 a 22 de agosto, e a África do Sul, que assumirá a liderança na presidência do G20.

Inicialmente criada em 1993, a TICAD continua a ser uma conferência pioneira focada no desenvolvimento africano nas últimas três décadas, distinguindo-se pela sua ênfase única na "Propriedade Africana" e na "Parceria Internacional". Além disso, a abrangência e a abertura da TICAD para envolver um vasto leque de partes interessadas — como organizações internacionais, países terceiros, empresas, academia e ONG — realçam os seus pontos fortes. Adotando esta filosofia, o Japão continuará a ser um parceiro firme para África.

A TICAD 9 será realizada sob o tema "Cocriar soluções inovadoras com África", onde o Japão pretende explorar soluções inovadoras para os desafios que África enfrenta, alavancando as suas tecnologias de ponta e expertise. É mutuamente benéfico combinar soluções nacionais desenvolvidas em África com as soluções apresentadas pelo Japão.

África possui recursos abundantes, uma população jovem e vibrante e um potencial notável para a inovação. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios significativos: pobreza, conflitos, desemprego, doenças infeciosas e alterações climáticas. A TICAD9 abordará estas questões de frente, concentrando-se em três abordagens transversais principais:

1.º Impulsionar o Crescimento Económico Sustentável através da Liderança do Setor Privado:

O Japão irá acelerar a transformação económica de África, fomentando o investimento do sector privado. Isto inclui a melhoria do ambiente de investimento e o aproveitamento de tecnologias de ponta em áreas como a IA, a digitalização, a transformação verde e a utilização de dados de satélite. Isto criará novas oportunidades económicas e ampliará os impactos. A expertise e os recursos do Japão serão utilizados para apoiar o crescimento das empresas africanas e o desenvolvimento de ecossistemas industriais robustos.

2.º Empoderamento dos Jovens e das Mulheres: O futuro de África depende dos seus jovens e mulheres. O Japão está empenhado em capacitar os jovens e as mulheres através de programas abrangentes de desenvolvimento de recursos humanos, visando o desenvolvimento de competências em sectores de elevado crescimento. Ao nutrir o seu potencial, podemos impulsionar o crescimento inclusivo e criar uma sociedade mais sustentável.

3.º Fortalecimento da Integração e Conectividade Regionais:

A integração regional é crucial para a prosperidade de África. O Japão apoiará firmemente a implementação da Área de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA), facilitando o comércio e o investimento transfronteiriços e construindo cadeias de valor. Em linha com a iniciativa do Indo-Pacífico Livre e Aberto, anunciada pelo Japão na TICAD VI em Nairobi, no Quénia, o Japão continuará a melhorar a conectividade, as instituições resilientes e o desenvolvimento dos recursos humanos em África.

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma sociedade inclusiva através destas abordagens, a promoção da paz e da estabilidade é crucial. O Japão continua a estabelecer parcerias com países africanos, apoiando vigorosamente as iniciativas da própria África para reforçar a paz e a estabilidade no continente.

Para concluir, a TICAD9 é mais do que uma conferência; é uma plataforma vibrante e viva para forjar parcerias mais profundas, gerar soluções inovadoras e construir uma visão partilhada para um futuro próspero e sustentável para África e para o mundo; além disso, a importância da parceria Japão-África vai muito para além do seu impacto apenas em África. O Japão gostaria de trabalhar com África para reforçar uma governação global inclusiva e responsável que garanta a paz e a prosperidade da comunidade internacional.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1238 de 20 de Agosto de 2025.