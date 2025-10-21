Mantra assina nova campanha de posicionamento da marca Nôs Sabor

A agência Mantra assumiu responsabilidade pela nova campanha de posicionamento do Nôs Sabor, que apresenta o seu novo slogan “Tão bom. Tão nosso.” A campanha multi meios lançada, esta segunda-feira, pretende reforçar a autenticidade da marca de sumos.

A campanha pode ser vista, já, em televisão, outdoors, busdoors, redes sociais, anúncios digitais e materiais de ponto de venda, garantindo uma presença integrada e coerente em todos os canais de contacto com o consumidor.

Sob o mote “O sumo nosso de cada dia”, a campanha procura ainda reforçar a a origem e a qualidade da marca, destacando a ligação profunda entre Nôs Sabor e o quotidiano das famílias cabo-verdianas.

De acordo com a equipa criativa da Mantra, “este novo posicionamento é uma afirmação do que Nôs Sabor representa: uma marca com alma caboverdiana, feita por nós e para nós, um símbolo de autenticidade, qualidade e orgulho nacional”.

Com uma linguagem, próxima, emocional e visualmente vibrante, a agência procurou traduzir o espírito de partilha, alegria e identidade que sempre estiveram na essência da marca.

“O resultado é uma campanha que celebra o orgulho de consumir o que é feito em Cabo Verde, com frutas selecionadas e padrões internacionais de qualidade”, garantiu a Mantra.