Adeus Jorge Neto

Jorge Neto, um dos cantores populares mais acarinhados em Cabo Verde, conhecido pelo seu emblemático “uau”, faleceu hoje em Lisboa.

As mensagens de pesar multiplicam-se, vindas de vários quadrantes da sociedade e das comunidades emigradas. Nelas se prestam condolências à família e se lamenta a morte de um dos principais rostos (e vozes) da cultura popular cabo-verdiana.

O ministério da Cultura e Indústrias Criativas lamentou a perda de “um Ícone da Cultura Popular”

“Artista de grande reverência e magnitude que durante anos vem elevando o nome da música tradicional do nosso país, com um estilo próprio e característico, tanto na forma de cantar como na sua performance no palco.

Jorge Neto foi um percursor da música contemporânea cabo-verdiana, uma voz de grande eco de Cabo Verde e deixa-nos, assim, depois de passar por um momento muito delicado de saúde”, escreveu.

O MCIC destaca ainda o papel de Jorge Neto na união de Cabo Verde com a sua diáspora, antevendo que o artista “continuará a ser sempre uma referência para as gerações futuras”.

Também na página de Facebook do Kriol Jazz Festival está uma anota de pesar que é partilhada pela Harmonia e que faz uma “vénia, a este que foi um dos nomes que marcou intensamente uma geração da música de Cabo Verde, no país e fora”.

“Obrigado. Segue em paz Jorge Neto”, lê-se.

Ao longo do dia outras mensagens deverão ser tornadas públicas, em homenagem a este ícone da cultura popular.

AVC

Não foram, entretanto, divulgados detalhes sobre a morte de Jorge Neto. Mas, como é do conhecimento público, o cantor sofreu um duplo AVC no dia 30 de Dezembro, tendo sido operado de emergência, no dia seguinte, e colocado sob coma induzido durante mais de duas semanas.

No dia 17 de Janeiro, Jorge Neto acordou do coma e foi transferido de unidade hospitalar. De acordo com informações confirmadas, então, pelo produtor musical Augusto Veiga, o cantor já reagia a estímulos externos, mas a recuperação adivinhava-se difícil.

No início deste mês, lançou-se uma campanha para angariar fundos que apoiassem financeiramente a transferência do músico para uma clínica de reabilitação.

“Neste momento a sua situação clínica está estável, está fora de perigo, mas ainda a sua recuperação é um pouco lenta”, reiterou o produtor.

Esta foi a segunda vez que o cantor teve um Acidente vascular cerebral. Em 2012 Jorge Neto já tinha sido hospitalizado em Lisboa com uma subida repentina de tensão arterial e um AVC, seguindo-se um longo período de recuperação.

“Uauuu”

Jorge Neto nasceu em São Tomé e Principe em 1964 e é filho de mãe cabo-verdiana.

Estudou em Portugal e emigrou para a Holanda, onde viria a formar a mítica banda Livity, da qual foi vocalista.

A sua energia em palco e o “uau” que se tornou a sua imagem de marca ajudaram a construir o seu sucesso, numa carreira de mais de 30 anos.

Depois de 11 anos sem gravar um disco, Jorge Neto lançou em 2016 “Nha Palco”, o seu nono álbum. Antes, constavam já do seu portefólio musical “Dja ca Da”; “Jorge Neto”; “Papia Bu Manera”; “Dia Diferente”; “Neto e Cabo Verde”; “Boca Povo”; “Rapaz Novo” e “Harmonia”, estes dois últimos ao lado dos Livity”.

Uauuu.