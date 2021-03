Plácido Vaz lança “Tudo Irmon”

O jovem cantor e compositor cabo-verdiano Plácido Vaz lança esta sexta-feira, 26, o seu mais novo single intitulado “Tudo Irmon”. Este tema surge depois de “Gana Bai” lançado em Junho de 2020.

Este sigle, segundo o cantor é uma coladeira alegre e dançante que tem como mensagem o apelo pela paz e união, tendo como lema a alegria.

“Tudo Irmon” é uma composição do cantor que conta com a produção do produtor e pianista Edson Sanches “Julinho” residente em Aveiro, Portugal.

Conforme o cantor, “Tudo Irmon” é um de vários singles que antecede o primeiro álbum de originais que pretende colocar no mercado ainda este ano.

Natural de ilha de Santiago, Plácido Vaz reside actualmente em Portugal. Começou a dar seus primeiros passos na música em 2013 com seu amigo e músico Arytson Cruz e desde então vem fazendo muitos concertos na cidade do Porto e várias outras cidades do norte de Portugal, nomeadamente, Aveiro, Coimbra, Bragança, Braga, Vila Real, tendo actuado em vários eventos e espaços em Portugal.

Com a sua Banda Kriol’Art já actuou em dois encontros de estudantes cabo-verdianos em Portugal em várias cidades. Em espaços como Hard Club Porto, Rua, Trindade Bar.

Em paralelo com os trabalhos discográficos, Plácido Vaz tem o projecto "Kaialas", uma união entre Cabo Verde e Brasil, em parceria com o jornalista e compositor brasileiro Álvaro Tallarico, em que juntam a música brasileira à influências cabo-verdiana.