Djam Neguin cria espetáculo com base em pesquisas sobre “fome 47”

O bailarino e coreógrafo Djam Neguin apresenta no dia 10, no Auditório Nacional, na Cidade da Praia, um espectáculo de dança denominado “# 47”, uma coreografia baseada em pesquisas e reflexões sobre a “fome 47”.

O espectáculo, segundo o artista, é uma concepção sua que representa a sua vontade artística de explorar temáticas e acontecimentos que dizem respeito à história, à cultura e à identidade cabo-verdiana.

Conforme explicou, o tema “# 47” não é uma representação da “fome de 47”, mas é algo construído a partir de reflexões, pesquisas e questionamentos, que depois “orientaram caminhos estéticos e performativos que, evidentemente, tem o tema de partida como guia”.

Para a concepção deste espectáculo, o bailarino contou com o apoio dos investigadores António Correia e Silva e Alexandrino Moreira Lopes.

“Começou com um trabalho de pesquisa de material publicado e também conversas com historiadores e pesquisadores deste tema. Aqui um especial agradecimento a António Correia e Silva e Alexandrino Moreira Lopes que foram duas figuras centrais para o processo dramatúrgico”, refere.

Conforme explica, o processo de concepção e de ensaios durou mais de um mês.

“No começo, não havia mais do que perguntas, anseios, visão e opiniões sobre coisas. Foi então um momento de conversas. E a terceira fase, foi a parte de começar a fazer as coisas acontecerem a partir do corpo, da cena. Aqui foram muitos exercícios de improvisação e as ideias iam-me surgindo, intuitivamente, e depois organizadas para criar uma sequência de acções”, explica.

De acordo com Djam Neguim, “# 47” é um dos projectos seleccionados no edital de apoio aos artistas do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, lançado em Janeiro de 2021.

A apresentação acontece às 19:00 no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na cidade da Praia, e marca o ínicio das actividades de celebração do Dia Mundial da Dança, assinalado no dia 29.