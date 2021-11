Tranka Fulha arrebata prémio de melhor música nos CVMA

MC Tranka Fulha venceu sábado o prémio para a melhor Música do Ano, nos Cabo Verde Music Awards (CVMA), com o single “Moda un pássaro”, resultado de uma parceria com os Ferro Gaita.

O jovem artista arrebatou o principal galardão do evento, realizado no largo do Memorial Amílcar Cabral, numa gala que homenageou Gil Semedo, Grace Évora e Jorge Neto (este a título póstumo), distinguidos com o Prémio Cesária Évora, antigo Prémio Carreira.

Buguin Martins, Mário Marta e Gá Dalomba foram os mais premiados da noite, com duas “estatuetas” cada. O artista foguense, natural dos Mosteiros, com o álbum “Bu Markan” venceu as categorias de melhor kizomba e melhor videoclipe. Gá Dalomba ficou com os prémios de melhor hip hop, numa parceria com Grace Évora & Kuumba, e de melhor colaboração, num dueto com Kuumba. Já Mário Marta, na sua primeira aparição entre os nomeados dos CVMA, com o álbum “Boa”, ficou com as estatuetas de melhor coladeira e melhor intérprete masculino.

A ocasião foi ainda oportunidade para serem distinguidos com menções honrosas os músicos Zé Rui de Pina, Jonny Fonseca e Orlando Pantera.

A noite foi marcada pelas actuações de Tito Paris & Cee Jay Sena, da fadista portuguesa Cuca Roseta, de Teresa Fernandes, Tranka Fulha e Buguin Martins. Também pisaram o palco da gala Gil Semedo e Grace Évora que, depois de actuações a solo, cantaram em dueto os maiores sucessos de Jorge Neto.

Num ambiente de muito “glamour”, que contou com as presenças do presidente cessante, Jorge Carlos Fonseca, e do presidente eleito, José Maria Neves, a X edição do CVMA marcou a retoma de grandes eventos musicais no país.

Dilza Soulé, produtora dos CVMA enalteceu o engajamento de todos os parceiros, “que foi o culminar, com sucesso, de um projecto que começou há quase dois anos”

Os premiados:

Categoria Música do Ano 2020: MC Tranka Fulha ft Ferro Gaita, “Moda un pássaro”;

Premio Cesária Évora: Gil Semedo, Grace Évora e Jorge Neto;

Melhor Coladeira: Mário Marta, “Boa”;

Melhor Funaná: Fidjus Di Dona, “Nu ama nos mai”;

Melhor Morna: Jorge Sena, “Serenata a B. Leza”

Melhor Interprete Feminino: Josslyn, “Dzem porquê”;

Melhor Interprete Masculino: Mário Marta – “Boa”;

Melhor Album do Ano: Dynamo, “Independent”;

Melhor Produtor: DC PRO, “Nu ta kontinua pa li”;

Melhor colaboração: Ga Dalomba ft Kuumba, “Afrokabuverdianu”;

Melhor kizomba: Buguin Martins, “Bu markan”;

Melhor hip hop: Gá Dalomba ft. Grace Évora & Kuumba;

Melhor música tradicional: Tereza Fernandes, “Nhor Des criador;

Melhor afrobeats/afrohouse: Kinzim, “Princesa”;

Melhor ritmo internacional: Khaly Angel, “Ka bu largan”;

Artista revelação: Janny Brito & Patrick Brito;

Melhor videoclipe: Buguin Martins: Bu Marina;