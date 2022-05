Cabo Verde participa no Festival Internacional de Cinema LGBT com o filme “Dona Mónica”

A Cidade da Praia acolhe, em Junho, o 1º Festival Internacional de Cinema LGTB– Praia, com o objectivo promover o respeito pela diversidade e direitos das pessoas LGBT. Cabo Verde vai participar com o filme “Dona Mónica”.

Em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, a embaixadora da Espanha em Cabo Verde, Maria Dolores Peset, sublinhou que comparada com os outros países de África, Cabo Verde é muito aberto às questões LGBT, mas é preciso trabalhar ainda mais nas questões relacionadas às pessoas dessa comunidade.

“A ideia é, no mês de Junho, sensibilizar sobre a existência da comunidade LGBT em Cabo Verde. O festival de cinema acontece em acordo com as outras embaixadas, e pensamos que a realização deste festival na UNICV é adequada porque, primeiramente as instalações são favoráveis e também por ser um lugar, a meu ver, de promoção, divulgação, sensibilização, inclusão e direitos humanos”, explicou.

Segundo Maria Dolores Peset, o festival vai ser no Centro de Convenções da UNICV, e cada embaixada tem um dia durante o festival para apresentar um filme.

Cabo Verde vai participar no 1º Festival Internacional de Cinema LGTB – Praia com o filme “Dona Mónica", uma produção nacional, que retrata um pouco sobre o tema LGBT na sociedade cabo-verdiana.

“Depois dos filmes, vão ser apresentados alguns pratos típicos do nosso país, que creio ser muito interessante investir no componente gastronómico para a divulgação cultural”, informou.

O 1º Festival Internacional de Cinema LGTB – Praia acontece Todas as semanas do mês de Junho e contarão com a exibição de duas sessões de cinema, em dias diferentes, nomeadamente às quartas-feiras e sextas-feiras, das 17h até às 19h30 perfazendo assim um total de 8 sessões de cinema dedicadas ao tema LGTB.