​Vera Tavares lança seu primeiro single “Embalam”

A cantora cabo-verdiana Vera Tavares lançou esta terça-feira, 19, nas plataformas digitais, o seu novo single intitulado “Embalam”.

Vera Tavares pretende lançar durante este ano cinco singles, é o primeiro "Embalam", foi lançado esta terça-feira, 19.

Natural da ilha de Santiago, Vera Tavares mudou-se ainda criança para Portugal onde viveu a sua adolescência e descobriu e aperfeiçoou o seu gosto e sentimento pela música.

Sua influência musical é baseada em diferentes artistas: Cesária Évora, Sara Tavares, Ella Fitzgerald, Etta James, Michael Jackson, Al Jerrau, Ray Charles, Nat King Cole, Beatles, Luís Amstrong e outros grandes músicos do Blues, Jazz e Soul internacional.

Em 2006, Vera Tavares ingressou e estudou no grupo de teatro “Os Mandrágoras” com o conhecido professor Almeida Manuel Sousa.

O grupo representou peças denominadas “Mandrágora em série” durante dois anos em várias cidades de Portugal. Em 2008 sua carreira musical começou na Alemanha, onde conheceu alguns músicos como Jocelyn B.Smith, Aja Duo entre outros.

Neste período descobriu também a sua paixão pelas suas raízes cabo-verdianas. Reconhecendo o seu valor e talento, a cantora foi convidada para fazer uma turnê com Matutaía (banda) no início de Dezembro no Brasil.

A turnê durou três meses e foi uma oportunidade perfeita para melhorar suas habilidades de Bossa e Blues e ganhar alguma experiência internacional adicional.

Entre 2013 até 2016 esteve em inúmeros palcos de teatro na Alemanha como cantora e actriz , Spielwerk Hamburg, Berliner Ensemble, Theater Brandenburg, Kleist Theater Frankfurt. Em 2016 foi convidada para participar no casting "the voice of Germany" onde conseguiu chegar às meias-finais.

A partir de 2017 começou a apresentar nos palcos da cultura cabo-verdiana, o estilo kreol-pop-jazz foi muito bem aceito pelo público Europeu.