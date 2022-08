Peça “Kodé di Dona” de Mano Preto vai estar no Festival Solo Fest

O espectáculo do director artístico da companhia de dança Raiz di Polon, Mano Preto, faz parte da programação da edição de 2022 do Festival Solo Fest, que acontece anualmente em Lisboa, Portugal.

O Festival Solo Fest, que faz parte da programação deste ano do Lisboa na Rua, leva ao Castelo de São Jorge duas noites de actuações intimistas com teatro, dança e música.

A apresentação da peça a solo “Kodé di Dona” acontece no próximo dia 20, no Castelo de São Jorge, em Lisboa.

A coreografia “Kodé di Dona” foi estreada em Cabo Verde em 2018. Para a criação o artista beneficiou de uma bolsa do Programa ProCultural – Apoio à Mobilidade Internacional de Artistas dos PALOP e Timor-Leste, gerida pela Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal).

Mano Preto vai, através da dança, gestos e expressão corporal mostrar aquilo que foi o músico e compositor Codé di Dona, natural da ilha de Santiago.

A actuação de Mano Preto junta-se às residências de criação a serem desenvolvidas, também em Portugal, neste Verão.

Além de Mano Preto, durante o último mês as bailarinas da companhia de dança Raiz di Polon, Elisabete Fernandes (Bety) e Rosy Timas, estiveram em residência de criação em Portugal como bolseiras da edição de 2022 do programa ProCultural.

Elisabete Fernandes, bem como Rosy Timas, já tinha sido seleccionada para uma bolsa de mobilidade em 2020. Bety encerrou a sua residência com a Companhia de Dança Clara Andermatt na sexta-feira passada, 05, em Lisboa, enquanto Rosy Timas, que tem estado a trabalhar em Évora, viajou este domingo, 07, para Elvas, onde a instituição anfitriã é a companhia de teatro UmColetivo.

De lembrar que as candidaturas para o concurso de apoio à mobilidade internacional de artistas dos PALOP e Timor-Leste nas áreas da música e artes cénicas, para a realização de residências artísticas em 2022, estão abertas até 30 de Setembro.

O Procultura é uma acção do Programa PALOP–TL e UE, financiada pela União Europeia, cofinanciada e gerida pelo Camões, I.P., contando também com o cofinanciamento da Fundação Calouste Gulbenkian, e tem por objectivo a promoção do emprego nas actividades geradoras de rendimento no sector cultural nos PALOP e em Timor-Leste.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1080 de 10 de Agosto de 2022.