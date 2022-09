​Técnicos do IPC em Portugal no âmbito do projecto CONCHA

As técnicas do Instituto do Património Cultural (IPC), Aleida Aguiar, antropóloga e Arlete Araújo, geógrafa, deslocam-se no dia 05 deste mês, para os Açores, Portugal, em missão de serviço no âmbito do projecto CONCHA.

Segundo o IPC, este projecto que é financiado pela União Europeia e liderado pela Universidade NOVA de Lisboa / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, visa o desenvolvimento de conhecimentos históricos e patrimoniais, no domínio da investigação, salvaguarda e valorização do legado subaquático nacional.

A mesma fonte avançou que esta missão que terá a duração de 30 dias, incluirá sessões de trabalho com outros professores e investigadores do projecto, sessões de trabalho no âmbito do património imaterial dos oceanos, visitas aos arquivos e museus da região e a participação no evento do projeto: Islands, Whales and People.

O IPC lembrou que Cabo Verde acolheu a primeira missão do projecto em Abril de 2018 com o mergulho de prospecção arqueológica subaquática no Ancoradouro da Cidade Velha - Património Mundial, Urânia e São Francisco.

E que as acções do CONCHA em Cabo Verde têm sido realizadas em estreita colaboração com a Universidade de Cabo Verde – Uni-CV, IMP - Instituto Marítimo Portuário, Direcção Nacional do Ambiente (DNA), Guarda Costeira de Cabo Verde e a Comissão Nacional da Unesco Cabo Verde.