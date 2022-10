CVMA’2022: “Primavera” de Dynamo brilha numa gala marcada por um “apagão”

A XI edição dos CVMA ficou marcada por um “apagão” de cerca de 30 minutos, “incidente que não ofuscou o brilho do evento” nem a “Primavera” de Dynamo, vencedor da categoria música popular do ano.

Segundo a organização, a falha eléctrica local deveu-se a um curto circuito ocorrido no Bairro de Achada São Filipe que afectou a zona da Biblioteca Nacional “prontamente resolvida pela Electra”.

A noite de celebração da música foi de Dynamo que arrebatou o principal galardão do evento, realizado no largo do Memorial Amílcar Cabral e que homenageou o malogrado artista Antero Simas com o prémio carreira.

Essa distinção foi acrescida com a interpretação, no momento mais emotivo da noite, de “Doce Guerra” de Antero Simas pelo quarteto Mário Marta, Diva Barros, Nancy Vieira e Neusa de Pina.

Dynamo venceu ainda o prémio de melhor kizomza, também com a música “Primavera”, e repartiu o de melhor colaboração com William Araújo e Djodje, com a interpretação de “Suleban”, bem como o do melhor produtor com Cláudio Ramos igualmente com “Primavera”.

Já June Freedom, residente nos Estados Unidos da América, levou as estatuetas de melhor ritmo internacional e melhor interprete masculino.

A ocasião foi ainda oportunidade para distinguir a cantora foguense Neusa de Pina com o prémio acção social, pelo trabalho solidário que tem desenvolvido na sua ilha natal.

A noite foi marcada pelas actuações de Joselyn, Ceuzany, pela finalista do concurso The Voyce Portugal, Joana Alegre, June Freedon, Mohombi, James dos Reis, Big Rasta & Ceuzany e do angolano C4 Pedro, numa actuação muito cativante e interactiva.

Num ambiente de muito “glamour”, que contou com as presenças do Presidente da República, José Maria Neves, e do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a XI edição dos CVMA foi celebrada no Dia Mundial da Música que se assinala a 01 de Outubro.

Soraia de Deus, directora de Comunicação dos CVMA, fez um balanço “positivo” do evento, “não obstante o apagão, que não ofuscou o brilho e a luz da música de Cabo Verde”.

Lista do premiados:

Melhor Produtor

Cláudio Ramos, “Primavera”

Melhor Beatmaker

Platini Beatz, “Ku Bo Te Fim

Melhor Videoclipe

Dieg, “Mununo”

Prémio Acção Social

Neusa de Pina

Artista Revelação

Edwin Vibez

Melhor Funana

Mário Marta, “Es Ka Ta Reia

Melhor Coladeira

Diva Barros, “Bo Mistêr”

Melhor Colaboração

William Araujo, Djodje, Dynamo,”Suleban”

Melhor Música Tradicional

Dino D’Santiago, “Voei de Mim”

Melhor Morna

Nancy Vieira, “Sabu”

Melhor Hip Hop

Rapaz 100 Juiz feat Fattú Djakité, “Strada

Melhor Afrobeats/Afrohouse

YuranBeatz, “Na Mei”

Melhor Ritmo Internacional

June Freedom, “Andréia”

Melhor Kizomba

Dynamo, “Primavera”

Melhor Interprete Feminino

Nenny, “Tequila”

Melhor Interprete Masculino

June Freedom, “Andréia”

Album do Ano

Batchart, “Resiliente”

Música Popular do Ano

Dynamo, “Primavera”