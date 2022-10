​“Mar di Bokarron”, é o mais novo single do artista Tony Barros

A música, “Mar di Bokarron”, é o terceiro lançamento consecutivo do músico, Tony Barros, um tema que resgata as sonoridades da sua ilha natal, “Djarfogo”.

“Mar di Bokarron” foi lançado oficialmente, no passado dia 08 de Outubro, em homenagem ao falecido sobrinho do artista foguense, Kiki Mendes, que era engenheiro de som e seu sócio na indústria da música. A parceria, entre os dois iniciou-se na década de 80 como djs, e em 1998, abriram a Platinum Studios, um estúdio de gravação profissional.

A produção do single “Mar di Bokarron”, conta com um vídeoclipe, que vem na sua essência carregado de simbolismo, da história, cultura e vivência foguense, contribuindo desta forma, para a elevação cada vez mais da forte tradição da ilha do vulcão em particular e do mosaico cultural e musical cabo-verdiano em geral.

A musica já se encontra no youtube e nas plataformas digitais.

Recentemente, em parceria, com a artista Neuza de Pina, Tony Barros encantou o público com o tema “Migranti”, um tema inédito, tributo ao Rolando Lima Barber, “Senhor Zuca” e também ao dueto com os Ferro Gaita, no single “Fladu fla”.

O artista Tony Barros, conta com um repertório musical com “temas antigos”, de muito sucesso na década como “Belita”, “São Vicente”, “Storia”, “Momento”, “Sonho Sabe” “Celly” e “One more night”.

Tony Barros nasceu na ilha do Fogo e vive nos EUA, onde vem dando a sua contribuição no campo cultural através do restaurante Cesária, na promoção da música e gastronomia cabo-verdiana, em prol do reconhecimento e afirmação da cultura.