​VI edição do TEARTI com nove espectáculos

A 6ª edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI), que arrancou esta terça-feira, 18, na Cidade da Praia conta com nove espectáculos, sendo seis em estreia. Esta edição acontece sob o lema “Contra Mar e Vento”.

O festival arrancou no Centro Cultural Português com a estreia da peça de teatro “Inquieta Revolução” do grupo do Centro Cultural Português do Mindelo.

Realizado pela Companhia de Teatro Fladu Fla, este festival está orçado em mais de oito mil contos. Além dos nacionais, o festival conta com a participação de grupos de países como Portugal, Brasil, Angola e Marrocos.

Para além da apresentação das peças, o TEARTI contará com oficinas de teatro que deverão acontecer a partir desta quarta-feira, 19, e até dia 22, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, e no dia 23, na Cidade Velha.

Os espectáculos de teatro vão acontecer nos auditórios do Palácio da Cultura Ildo Lobo, Plateau e do Auditório Nacional Jorge Barbosa, Várzea.