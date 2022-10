Documentário Cesária Évora com “casa cheia” na ante-estreia em Lisboa

O documentário “Cesária Évora”, da portuguesa Ana Sofia Fonseca, teve “casa cheia” na sua ante-estreia que aconteceu na noite deste sábado, 22, no Culturgest – Auditório Emílio Rui Vilar, em Lisboa. A estreia acontece a 27 de Outubro nos cinemas portugueses.

À Inforpress, no final da ante-estreia, o produtor Djô da Silva, que que foi quem apresentou a Cesária Évora ao mundo, conforme foi constatado no documentário, confessou ter ficado “muito emocionado e com muitas saudades”, mas que é um trabalho que mostra quem era realmente a cantora.

“Dá para ver que nada chegou por acaso e que teve todo um trabalho por trás. Penso que o país devia, talvez, aproveitar-se mais da imagem da Cesária que pode trazer ao arquipélago ainda mais do que deu. Acho que o país ainda não está na altura do sucesso da Cesária e é uma pena para os cabo-verdianos que deveriam aproveitar ainda mais”, considerou.

Com as presenças do presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, do embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, do ministro da Culturas e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, de familiares e vários artistas, no final, o documentário mereceu uma ovação de todos os participantes.

A realizadora Ana Sofia Fonseca fala numa noite especial.

“É um filme sobre a Cesária e esta noite é especial, porque é o culminar de longos cinco anos (…). A história da Cesária está a correr o mundo e com ela, Cabo Verde. Espero que ajude que a história e a sua música continuem a inspirar”, disse.

Com imagens de arquivo inéditas e testemunhos únicos dos familiares, amigas de infância, músicos que trabalharam com ela, do próprio Djô da Silva, no documentário, conheceu-se a privacidade de casa para os camarins do mundo da Diva dos pés descalços que nunca abdicou da sua liberdade.

A longa-metragem “Cesária Évora”, realizada entre Portugal, França e Cabo Verde, é dedicada à artista cabo-verdiana que se tornou num dos maiores nomes da world music, falecida há 10 anos.

A produção da Carrossel Produções, feita em parceria com a produtora Até o Fim Do Mundo, conta com edição de imagem de Cláudia Rita Oliveira e direção de fotografia de Vasco Viana, sendo que a distribuição mundial de “Cesária Évora” vai estar a cargo da Cinephil/WestEnd Films. Chega na próxima quinta-feira às salas de cinema portuguesas o documentário Cesária Évora.

O documentário “Cesária Évora” já venceu o Prémio Público no Festival Indie Lisboa, em Maio, também foi selecção oficial no Festival SXSW, em Austin, nos Estados Unidos, e menção especial no Festival da Cracóvia.