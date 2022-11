​Tony Barros lança seu novo single “Amor Eclipse”

O artista cabo-verdiano, Tony Barros residente nos Estados Unidos da América acaba de lançar o seu quarto single “Amor Eclipse”, um tema que fez em parceria com a cantora Katya Borges.

Numa nota enviada, o artista conta que “Amor Eclipse” faz referência à forma de cantar dele e de Katya Borges, ou seja, cada um no seu sotaque. “É a mesma coisa que pensar o que seria do sol sem a existência da lua. A beleza do eclipse, o encontro perfeito do sol e da lua, é não saber onde um começa e o outro termina”.

Este tema é o quarto lançamento consecutivo do artista Tony Barros, que tem resgatado as raízes musicais cabo-verdianas nomeadamente: Talaia Baxu, Mazurka, Coladeira, Zouk, Funaná entre outras sem perder a originalidade que o caracteriza e o posiciona como um artista cada vez mais versátil no meio musical cabo-verdiano.

Acompanhado de um vídeoclipe gravado nos EUA, o tema conta com o arranjo, produção, gravação, mixagem e masterização do famoso multi-instrumentista e músico Kim Alves, da produtora Kmagic Studios - USA, vozes principais de Tony Barros e Katya Borges, letra e música de Kim Alves, participações no vídeo clipe dos músicos Ze Timas, Adir Amado, Tó Alves, captação, produção e edição de vídeo clipe da gravadora SenaVision e Vestuário de Daniel Hernandez.

“Amor Eclipse”, chegou ao canal oficial do cantor no youtube, facebook e nas plataformas digitais no dia 24 deste mês.

Além de “Amor Eclipse”, constam do repertório do artista, temas recentes como “Migranti”, fruto da parceria com a artista Foguense Neuza de Pina, tributo ao Rolando Lima Barber, mais conhecido por “Senhor Zuca”, “Fladu Fla”, dueto com o famoso conjunto musical cabo-verdiano, os “Ferro Gaita”, “Mar Di Bokarron”, uma homenagem ao falecido sobrinho Kiki Mendes, que era seu sócio na indústria da música e temas antigos”, de muito sucesso na década de 90, fruto da parceria com o artista cabo-verdiano, Neves, a saber: "Infância", “Boleia”, “Belita”, “S. Vicente”, “Storia”, “Momento”, “Sonho Sabe” “Celly” e “One More Night”.