George Tavares apresenta “Songbook Cabo Verde” na Praia

Depois de várias músicas feitas para si e para outros artistas cantarem, o músico e compositor maiense resolve colocar os seus temas num livro. O seu “Songbook Cabo Verde” será apresentado hoje, 10, na Cidade da Praia. Na sua terra natal, ilha do Maio, o livro será apresentado no dia 24 deste mês. O Expresso das Ilhas, esteve em conversa com George Tavares para conhecer de perto este trabalho.

George Tavares revelou a este semanário que o livro é resultado de uma experiência muito nobre e diferente porque sempre sonhava olhar as suas músicas expostas de uma outra forma, para que as pessoas as pudessem conhecer.

“O Songbook traz 25 músicas minhas inéditas e não só. E desses 25 temas, as pessoas que não conhecem as minhas músicas vão encontrar as letras e, se quiserem tocar, vão encontrar as notas musicais e todas as cifras para tocar”, conta.

Para o músico, este trabalho é um sonho que sempre teve, e que surgiu graças ao músico cabo-verdiano, Humberto Ramos.

“Conheci um grande pianista que é o Humberto Ramos que vive em Portugal. Em conversa com ele surgiu a ideia de juntar as minhas músicas num livro. O primeiro volume já saiu e posteriormente sairá o segundo volume, pois tenho cerca de 200 e tal músicas prontas”, indica.

Este trabalho, conforme frisou, é uma audácia muito forte e algo grandioso, porque, “quando um autor, um compositor materializar o seu sonho, através do livro, é muito importante, porque é algo que vai passar de mãos em mãos, de informações em informações e depois de tão fidedignas que são, não se desfaz mais”.

“Para mim, o maior objectivo com este livro é dar um contributo à cultura cabo-verdiana, na vertente musical. Só assim entendo que estou a dar mais um contributo, para enriquecimento da música em Cabo Verde”.

George Tavares explicou que dessas 25 músicas, vamos encontrar diferentes géneros musicais como batuque, funaná, morna e coladeira.

“Este livro é oportunidade que os leitores terão de ver através das letras musicais e conhecer um pouco de mim, sobretudo porque mostro a minha vivência na ilha do Maio e a minha forma de vida, porque através da bandeira conheces um país. Então as pessoas vão ver a minha intenção, inspiração, em que fonte fui beber para chegar à materialização do meu trabalho e conhecer um pouco a minha biografia”, salienta.





Apresentação

A primeira apresentação será, na sexta-feira, 10, às 18h00, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal da Praia e estará a cargo do músico Tó Tavares e da jornalista Nany Vaz. E no dia 24, será na ilha do Maio.

“Depois tenho um projecto já dentro do programa de lançamento do meu livro, que é lançamento do livro e espectáculo, nas outras paragens como Estados Unidos da América, Portugal e em outros países europeus onde há comunidade cabo-verdiana. É isto que é o meu objectivo até final do ano”, adianta o músico.

“Este volume está a ter muita procura, as pessoas querem conhecer este trabalho, de modo que está bem encaminhado. É isso que me dá força para que ainda este ano possa dar passos fortes para ter o segundo volume”, avança.





Música

Sobre o seu projecto musical, George Tavares diz que neste momento está a trabalhar no seu novo single que deverá estar pronto entre o mês de Março e Abril deste ano.

“Já gravei dois single, vou gravar mais um e vou continuar a gravar. Hoje em dia é trabalhar pouco a pouco, porque o disco não traz de imediato grandes vantagens, porque se não tens uma máquina produtiva por detrás, não é fácil produzir um disco”, frisa.

George Tavares é um dos compositores mais gravados em Cabo Verde, já fez músicas para artistas como Lura, Mariana Ramos, Élida Almeida, Nhonhô Hopffer, Bob Mascarenhas, Lucibela e vários outros. Além disso, tem feito composições para grupos carnavalescos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1106 de 08 de Fevereiro de 2023.