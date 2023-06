“BKBN( Bo Ka Bali Nada) de Soraia Ramos vence Música do Ano nos CVMA 2023

​Os Cabo Verde Music Awards’2023 (CVMA) consagraram este sábado,03, em Santa Maria, na ilha do Sal, a cantora Soraia Ramos com o prémio Música do Ano, com a música “BKBN( Bo Ka Bali Nada).

A cantora arrebatou o principal galardão do evento, que este ano, pela primeira vez , aconteceu fora da cidade da Praia, desta feita no hotel Dunas, na cidade turística de Santa Maria. Já a música “Akanadja” de Neyna venceu o prémio na categoria Música Popular do Ano.

Nesta edição, a gala que homenageou o grupo “Livity”, distinguido com Prémio Carreia, enquanto os artistas Djodje e Fattú Djakité, lideravam a lista com quatro nomeações cada.

No entanto, quem levou para casa duas estatuetas, Interprete Feminina do Ano e Melhor Música Tradicional, foi a cantora Fattú Djakité.

O artista luso-cabo-verdiano Lisandro Cuxi, com a musica “Karma”, mereceu as categorias de Kizomba do Ano e Interprete Masculino do Ano. A jovem cantora Sónia Sousa ficou com os prémios de Artista Revelação e Música Popular do Ano, numa colaboração com Hélio Batalha.

A noite foi ainda marcada por um espectáculo do grupo Livity e pelas actuações da portuguesa Bárbara Bandeira, Supa Squad, Jennifer Dias, e a fazer as honras da casa o “salgadine” Mirri Lobo.

Numa noite de muito glamour, o certame contou contou com a presença do chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva e do ministro da Cultura e da Industrias Criativas, Abraão Vicente.





Premiados

Música do Ano: Soraia Ramos, “BKBN (Bu Ka Bali Nada)”

Álbum do Ano: Loony Johnson- “Mocinho”

Música Popular do Ano: Neyna- “Akanadja”

Intérprete Feminina do Ano: Fattú Djakité- “Kumaké”

Intérprete Masculino do Ano: Lisandro Cuxi- “Karma”

Morna do Ano: Jennifer Solidade – “Lua”

Funaná do Ano: Tony Barros feat Ferro Gaita- “Fladu Fla”

Coladeira do Ano: Lucibela- “Amjder Ká Bitche”

Música Tradicional do Ano: Fattú Djakité- “Kaminhu Longi”

Kizomba do Ano: Lisandro Cuxi- “Karma”

Hip Hop do Ano: PCC ft Kandengue- “Mundo”

Afrobeat / Afropop / Afrohouse do Ano: Hélio Batalha feat. Sónia Sousa- “Dexam Bua”

Colaboração do Ano: Gil Semedo feat. Calema, Soraia Ramos, Mito Kaskas- “Gostu Sabi”

Outros Ritmos do Ano: Dieg “Domani”

Videoclipe do Ano: Batchart feat. Kiddye Bonz- “Pá Riba Des”

Artista em Palco do Ano: MC Acondize

Artista Revelação do Ano: Sónia Sousa- “Dexam Bua”

Nomeação Acção Social: Garry, Gil Semedo e Sandra Horta;





Prémio Carreira: Livity

Menções Honrosas:

Instrumentistas: Banda Cartel

BeatMaker – MR Marley

Compositor: Constantino Cardoso

Produtor: Djunga de Biluca