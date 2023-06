​Vera Tavares representa Cabo Verde no African Food Festival Berlim

A artista cabo-verdiana Vera Tavares, residente na Alemanha vai representar Cabo Verde no African Food Festival Berlim, que acontecerá nos dias 10 e 11 deste mês. Por iniciativa própria Vera Tavares levará pela primeira vez a tradição e cultura gastronómica de Cabo Verde ao festival em Berlim.

Vera Tavares expressou sua esperança de que esse evento proporcione mais visibilidade para Cabo Verde. "Embora Cabo Verde faça parte da África, é raro sermos incluídos em eventos ou festivais. Quero que nossa terra seja redescoberta".

O stand de Cabo Verde apresentará pratos como cozido feito principalmente com farinha de milho e farinha de mandioca. “Nosso prato nacional, a cachupa, pastéis de atum, cuscuz com farinha de mandioca e milho e bolo de milho também estarão no stand”.

Além de mostrar a gastronomia de Cabo Verde, Vera Tavares também apresentará a sua colecção de moda. "Haverá uma projecção no stand de Cabo Verde, exibindo um vídeo durante todo o festival. Também serão vendidos bilhetes de rifa, e o prémio será uma colecção minha de malas de cintura feitas com tecidos de pano de terra".

Vera Tavares avisou que parte da receita arrecadada com as rifas será destinada a dois orfanatos em Cabo Verde.

A artista explicou que a sua decisão de representar Cabo Verde neste evento se deve ao facto de ter uma grande conexão com o país. "Apesar de ter vivido fora, nasci em Cabo Verde. Cabo Verde e Alemanha são pouco conhecidos. Quando se fala da África ou de países africanos, raramente somos incluídos nesses eventos. Se Gana e Senegal participam, Cabo Verde também deve participar, pois nossa história também está ligada a esses países. Quero que Cabo Verde seja visto, saboreado e admirado. Nossa música e arte devem ser descobertas", ressaltou.

A participação de Vera Tavares no African Food Festival Berlim será uma oportunidade valiosa para compartilhar a riqueza cultural de Cabo Verde, promover a visibilidade do país e estabelecer conexões entre as tradições culinárias e artísticas de Cabo Verde e a comunidade internacional.