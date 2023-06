Cai o pano sobre a 5ª edição do Festival Literatura-Mundo do Sal

O Festival Literatura-Mundo do Sal chegou ao fim, domingo, com a organização satisfeita, a fazer um balanço positivo do evento, e a anunciar que a próxima edição homenageia Amílcar Cabral, em tributo ao centenário do seu nascimento.

Assim, chegou ao fim mais uma edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal que vinha decorrendo desde quinta-feira, 08 e terminado domingo, contando com a Curadoria Científica da Professora Inocência Mata, reunindo num só espaço mais de 30 escritores editores, tradutores, professores, investigadores e leitores interessados, de várias paragens do mundo, dos quais 14 escritores cabo-verdianos.

Segundo Márcia Souto, da organização do evento literário, que decorreu durante quatro dias num dos hotéis da cidade turística de Santa Maria, foi uma edição “intensa, mas proveitosa”.

“Estamos satisfeitos, foi uma edição bastante proveitosa, com uma boa participação da comunidade educativa salense, de escritores, personalidades das letras interessados e leitores, também da ilha do Sal, com destaque para a participação de uma associação literária de Santo Antão, pessoas de outras ilhas, e convidados internacionais”, frisou.

Esta responsável disse acreditar que com esta 5ª edição do Festival Literatura-Mundo, conseguiu-se chegar ainda mais perto das pessoas, destacando e dando os parabéns à vencedora do primeiro Prémio LHANA de Literatura, Samira Lélis, que, conforme salientou, vem revelar uma nova escritora cabo-verdiana.

Márcia Souto avançou, por outro lado, que a próxima edição será especial, já que em homenagem a Amílcar Cabral, em tributo ao centenário do seu nascimento.

“Geralmente fazemos uma homenagem a uma personalidade cabo-verdiana e a uma estrangeira, e no próximo ano a homenagem é a Amílcar Cabral pelo seu centenário, mas também enquanto líder, pensador, promotor da Independência de Cabo Verde, intelectual, ensaísta e poeta”, observou.

“E será uma edição especial, de facto, com algumas peculiaridades porque pretendemos que os quatro dias do festival, sejam antecedidos de um colóquio internacional sobre Amílcar Cabral”, explicou.

Para o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, que presidiu ao acto de encerramento do festival literário, este momento passou a ter uma “importância significativa” em várias dimensões, um espaço de convívio e reencontros para celebrar a literatura.

“Reunindo escritores, poetas, leitores e amantes da literatura, para compartilhar e apreciar o poder das palavras. Uma oportunidade de reconhecer a importância cultural, histórica da literatura em nossas vidas”, enfatizou, sublinhando que a promoção da leitura, ao reunir autores renomados e obras literárias para o centro das atenções, tem o dom de descobrir novos autores e expandir os seus horizontes literários.

“Um ambiente propício para a interacção entre os escritores e leitores. Outro ponto importante deste festival é o diálogo, intercâmbio cultural, onde ideias, perspectivas e experiências são compartilhadas. Este festival é também um festival que se abre ao mundo e agrega a diversidade e a riqueza das literaturas no mundo, além de promover o diálogo e o entendimento entre as diferentes culturas”, concluiu o governante.

O espaço Literatura-Mundo do Sal tem como propósito ajudar a consolidar a ilha do Sal como centralidade literária em Cabo Verde e inscrevê-la como Ilha Literária reconhecida internacionalmente, promover a reflexão e o debate sobre o tema da Literatura-Mundo, pleitear o alargamento dos Cânones Literários face aos plurais e diversos fazeres literários internacionais.