​IPC realiza colónia de férias em alguns museus

O Instituto do Património Cultural (IPC), através da Direcção dos Museus, realiza em alguns dos museus a colónia de férias sob o lema “Os Guardiões do Património – verão 2023”.

A colónia de férias do IPC terá início na próxima segunda-feira, 24, e vai até o dia 4 de Agosto. Museu do Mar (Núcleo Museológico Cesária Évora), Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, Museu de Arqueologia da Boa Vista, são alguns dos museus que vão acolher as colônias de férias.

Numa publicação na sua página na rede social, Facebook, o IPC explicou que à semelhança dos anos anteriores, os museus sob sua tutela vão oferecem uma programação especial, durante as férias de verão, ao público infantil como forma de ocupação e sensibilização para as questões relacionadas com o património cultural, a arte e a sustentabilidade ambiental.

Durante as colônias de férias, conforme as mesmas fontes, serão desenvolvidas várias actividades, dentro e fora dos museus, tendo sempre presente o conhecimento do património cultural material e imaterial cabo-verdiano e a sua transmissão às diferentes gerações.

“Este ano a colónia de férias será realizada no Museu do Mar e Núcleo Museológico Cesária Évora tendo como público as crianças em situação de risco, no Museu de Arqueologia da Boa Vista de forma aberta a crianças dos 05 aos 12 anos e no Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, destinada às crianças residentes nas casas anexas do Campo”, indicou a mesma fonte.