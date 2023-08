​Grupo “Irmandade” estreia com espectáculo em Luxemburgo

“Irmandade” foi criado recentemente com o objectivo de elevar a cultura popular e emergir nos jovens uma filosofia reflexiva e crítica através das suas músicas.

Fazem parte do grupo quatro rappers crioulos de renome no panorama nacional. Dibaz, Boy Game, PCC e Lose são os rappers que resolveram unir as suas forças para realizar aquilo que chamam de sonho em comum.

“A necessidade de conquistar a independência financeira é também uma imposição que pesa na mente desses MCs que querem mostrar as suas potencialidades e levar mensagens de superação e inspiração para todos os cantos onde existem cabo-verdianos”, citou Dibaz, um dos integrantes do grupo.

A mesma fonte afirmou que querem que a “Irmandade” seja muito mais do que um grupo. “Queremos que os rappers se identifiquem conosco e que sejamos uma família”

Nesta fase inicial, explicou que o grupo conta com quatro rappers, mas futuramente terão mais novos membros.

A “Irmandade”, conforme indicou, fará a sua estreia no dia 26 deste mês, em Luxemburgo, num evento que junta as vozes de Dibaz, Boy Game, PCC e Lose, no palco Lenox Club.

E no mês de Setembro, o grupo terá espectáculos em Paris, Nice e Marselha.