São Nicolau: Hélio Batalha encerra festival de Praia de Tedja “em grande estilo”

​O rapper Hélio Batalha encerrou hoje, por volta das 05:30, “em grande estilo” o festival de Praia de Tedja, de acordo com os presentes, em grande número neste último dia da 16ª edição.

O rapper, que atuava pela segunda vez no certame, não decepcionou o público, principalmente jovem, que aguardou até praticamente o amanhecer para a sua atuação para serem brindados com as músicas do seu novo álbum e velhos sucessos.

Contudo, a abertura do segundo dia do festival, que se iniciou com cerca de duas horas de atraso, devido à chuva, esteve a cargo de vários artistas e uma banda local, o Coletivo de São Nicolau, que brindaram o público com um repertório misto.

Seguiu-se Grace Évora, que durante duas horas cantou e fez cantar o público com os seus grandes sucessos, mostrando-se “satisfeito” por ter voltado a pisar o palco do Festival de Praia de Tedja.

Eram 02:20, quando Beto Dias subiu ao palco para brindar o público com os seus sucessos de sempre, mostrando que ainda tem boa energia e disposição para atuar em grandes festivais.

Apesar do prolongar da hora, o público não arredava pé e Mika Mendes, que atuava pela primeira vez na ilha, proporcionou aos presentes “mais um grande espetáculo”, mostrando- se “surpreendido” pela recepção, afirmando “esperar a partir de agora voltar mais vezes” à ilha.

Agendado inicialmente para os dias 18 e 19 de Agosto, sexta-feira e sábado, o festival de Praia de Tedja, no município o Tarrafal de São Nicolau, aconteceu sábado, 19, e domingo, 20, devido a problemas de ligação aérea, que atrasou a chegada dos artistas.

O Festival Praia de Tedja é realizado pela da DG Produções, em parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal.