Dany Silva actua 30º aniversário do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, Portugal

O cantor e compositor Dany Silva vai actuar no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, Portugal, num espetáculo que assinala o 30º aniversário daquele espaço cultural. Um espectáculo que promete levar músicas intemporais. A actuação do renomado músico cabo-verdiano está marcada para o próximo sábado, dia 16 de Setembro, pelas 21.30 horas e conta ainda com actuação de Cremilda Medina, como convidada especial. Natural da Cidade da Praia, em Santiago, Dany Silva vive no Seixal há muitos anos. É um dos pioneiros da chamada música lusófona e a sua influência alarga-se à nova geração de músicos. O cantor e compositor tem diversos álbuns lançados, tais como a Lua Vagabunda de 1986, Sodadi Funaná de 1991, Crioulas de S. Bento – As Melhores de Dany Silva marcando o ano de 1994. O artista conta ainda com o álbum Caminho Longi de 2008 e Canções da Minha Vida de 2018, que celebra os seus 40 anos de carreira. O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, afirma que "Dany Silva é um músico que dispensa apresentações e, por isso, está garantido um serão repleto de boas sensações e excelentes vibrações. Esta será uma forma de ouvirmos temas que fazem parte do nosso imaginário e que farão, seguramente, vibrar o muito público presente". A convidada especial da noite, Cremilda Medina, é uma das mais conceituadas e reconhecidas artistas de Cabo Verde na actualidade, que empenha-se numa carreira musical assente na tradição, na valorização e divulgação da Morna, um dos estilos musicais que melhor retrata a essência do povo de Cabo Verde.