​12ª Edição da Noite Branca vai homenagear Sara Tavares

A Cidade da Praia recebe esta sexta e sábado, 15 e 16, a 12ª edição da Noite Branca, que este ano tem como o lema “Haja luz e venha a paz” em homenagem à cantora Sara Tavares. O evento é realizado pela Câmara Municipal da Praia, através do Pelouro da Cultura e Economia Criativa.

A programação da Noite Branca foi apresentada esta segunda-feira, 11, pelo vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, numa conferência de imprensa.

Jorge Garcia anunciou que a 12 ª da Noite Branca será em memória de Sara Tavares e contará, como sempre, com os objectivos de potenciar os espaços e os activos culturais da cidade e colocar a Praia no centro da atracção do turismo cultural, mediante a oferta de uma Agenda Cultural dinâmica, diversificada e focada na promoção e projecção dos artistas do município.

No dia 15, acontece a cerimónia de abertura da Noite Branca, às 19 horas, na Praça Luís de Camões (Pracinha Escola Grande), que está bem iluminada e em consonância com o espírito natalino.

No dia 16, o evento arranca às 16 horas, através da "Praça Performativa", que consiste em transformar a Praça Alexandre Albuquerque num centro de entretenimento, a céu aberto, com actuações da Banda Municipal no Coreto, free style's de dança (Grupos Raíz di Polon e Mon na Roda), artes circenses, estátuas vivas, pinturas faciais, artes plásticas para crianças, Grupo Enigma, demonstrações de Karaté e Capoeira e sessões de fotografia.

Ainda no sábado, às 19h00, haverá nos palcos Dança, Batuque, Funaná e Kotxi Pó, Música Tradicional, com actuação de Tubarões, Cremilda Medina, Gardénia e Princezito, no Palco Jovem com Mucci, C James, MC Prego Prego e Zubikilla Spencer, Noite de Humor com Stand-up Comedy e Feira de Artesanato.

O evento, conforme indicou contará com o envolvimento de cerca de 600 artistas de diferentes áreas de actuação ao longo das zonas do Plateau (Pracinha Luís de Camões, Rua de Ténis, Praça Alexandre Albuquerque, Rua Pedonal, Avenida Cidade de Lisboa e Ponta Belém), com performances de artistas dos mais diversos estilos e géneros musicais, devendo-se prolongar até às 4h00 da madrugada.

Festa de Passagem de Ano

Em relação à festa de Passagem de Ano, que ocorre no dia 31, em Quebra Canela, disse que estão previstas actuações de Loony Jonhson, Lippe Monteiro, Tranka Fulha, Jonatthon, Gama, Djay's e artistas locais.

Haverá 20 minutos de fogo de artifício. “À meia noite, como manda a tradição, haverá 20 minutos de fogo de artifício, a partir de dois lugares diferentes: Praia Sul e Praia Norte”.

Para esses dois eventos Jorge Garcia disse que o orçamento ronda os 20 mil contos. Quanto à segurança afirmou que está tudo garantido, à semelhança dos anos anteriores.