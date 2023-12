​São Domingos acolhe “MorNa Kumunidadi”, encontro de reflexão sobre a Morna

O concelho de São Domingos acolhe esta quinta-feira, 14, o projecto "MorNa Kumunidade”, um encontro de reflexão sobre a morna. Trata-se de uma sessão de conversa que acontece na Escola Secundária de São Domingos, cujo patrono é o ilustre Músico Fulgêncio Tavares.

Segundo uma nota do Instituto do Património Cultural (IPC), "MorNa Kumunidade", destaca o papel vital da comunidade na preservação e promoção desse gênero musical, envolvendo artistas na conexão entre tradições passadas e aspirações futuras. “Isso assegura uma continuação vibrante e significativa da morna em São Domingos”.

Esta é a segunda sessão realizada no mês de Dezembro, pois a primeira aconteceu na Escola Secundária de Salineiro, e contou com a participação especial da intérprete Ineida Moniz.

O "MorNa Kumunidade” em São Domingos terá como convidados os músicos Pascoal Di Nha Bebé, Kim di Nanda e o Filho do Músico Ano Nobo, que não só interpretam a Morna, mas também actuam como guardiões de sua autenticidade e inovação.

Conforme a mesma fonte, durante o evento os artistas são chamados a transcender o palco, partilhando as suas experiências e vivência musical com a comunidade, no intuito de inspirar jovens músicos e criar um ambiente propício para a continuidade da Morna.

Realizado pelo Instituto do Património Cultural, o projecto faz parte do Plano Salvaguarda da Morna.

De recordar que a morna foi classificada Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO a 11 de Dezembro de 2019.