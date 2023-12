​Philip Monteiro lança novo single “É Mentira”

O artista Philip Monteiro acaba de lançar, nas plataformas digitais o seu mais novo single intitulado “É Mentira”.

O single já está disponível em todas as plataformas digitais, e vem acompanhado de um videoclipe que traduz em imagens o que a música retrata. No YouTube do artista, o single pode ser visto às 17 horas de Cabo Verde.

Segundo uma nota da Harmonia, “É Mentira” é o terceiro single que fará parte do seu próximo disco de estúdio que está previsto para 2024 que se intitula `Avô`em homenagem ao avô do artista que foi uma das figuras mais importantes na sua vida como pessoa, como músico, para além de ter sido a sua maior inspiração.

“É Mentira, ilustra um relacionamento entre um casal que enfrenta várias provações devido aos comentários do povo. O apaixonado tenta a todo custo evidenciar que o que vale, é o que os dois vivenciam juntos e não a opinião alheia, e que tudo não passa de mentiras”, aponta.

A mesma fonte explica que o tema fala de amor e confiança, no sentido que devemos dar ao nosso parceiro mais credibilidade visto que muitas vezes a sociedade acaba por interferir de forma negativa desestabilizando o casal, e cabe aos mesmos confiar e acreditar um no outro e no vínculo que os une.

Conforme a mesma fonte, com este tema o Philip Monteiro, afirma-se cada vez mais como um artista romântico, que sempre teve o amor como fonte de inspiração para as suas composições.

“Deste modo, o artista apresenta mais um trabalho em que a boa música romântica é o principal ingrediente para cativar os fãs”, cita.