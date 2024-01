Morreu Ruy Mingas, nome maior da cultura angolana

​O músico angolano, Ruy Mingas, co-autor do hino nacional de Angola, ex-ministro dos Desportos e antigo embaixador daquele país em Portugal, morreu hoje, em Lisboa, vítima de doença prolongada.

Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas, que nasceu em 12 de Maio de 1939, distinguiu-se, na juventude, no atletismo, designadamente nas especialidades de salto em altura e 11 metros barreiras.

Militante ativo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder desde a independência do país, em 1975), Rui Mingas desempenhou os cargos de deputado e foi ministro dos Desportos.

Como músico, compôs poemas dos poetas angolanos Viriato da Cruz, Agostinho Neto – primeiro Presidente de Angola -, Mário António e António Jacinto.

Da sua obra discográfica destacam-se "Cantiga por Luciana”, "Poema da farra”, "Makezu”, "Muadiakimi”, "Birin birin”, "Monagambé”, "Adeus à hora da partida” e "Meninos do Huambo”.