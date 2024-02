Sara Tavares entre as homenageadas na celebração do “Black History Month

A artista luso-cabo-verdiana Sara Tavares é uma das homenageadas na gala promovida pela Embaixada do Canadá em Portugal, em parceria com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), para celebração do “Black History Month”.

De acordo com a organização, a gala de homenagem vai ser a “figuras proeminentes” da comunidade afro-portuguesa e acontece esta quinta-feira, 29, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Para além de Sara Tavares, serão também homenageados Virgínia Quaresma, Eusébio da Silva Ferreira e Francisca Van Dunem, quatro personalidades afrodescendentes de “mérito reconhecido”.

Conforme a organização, a celebração assinala o “Black History Month” em Portugal e visa enaltecer a vida e os contributos desses quatro homenageados.

Sara Tavares faleceu em Novembro do ano passado, em Lisboa, aos 45 anos, vítima de um tumor no cérebro, diagnosticada 14 anos antes da sua morte, o que fez com que em 2009 fosse obrigada a interromper a carreira por alguns anos, tendo lançado um novo e último single chamado “Kurtido”, em Setembro de 2023.

A carreira de Sara Tavares começou com a vitória na final da primeira edição do programa da SIC “Chuva de Estrelas” (1994) com um tema de Whitney Houston.

No mesmo ano, Sara Tavares venceu o Festival da Canção da RTP com o tema “Chamar a música”, o que lhe abriu as portas à Eurovisão, onde conseguiu a 8º posição entre 24 concorrentes.

Sara Tavares tem vários álbuns no mercado, nomeadamente “Shout” (1996), “Mi Ma Bô” (1999), “Balancê” (2005), “Xinti” (2009) e “Fitxadu” (2017).

Em 2011 Sara Tavares venceu o Prémio de Melhor Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards (CVMA), em 2012 recebeu o Prémio Carreira do Africa Festival, na Alemanha e foi nomeada como Artista Revelação nos Prémios BBC Radio 3 World Music, em 2007.